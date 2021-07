VIDEO Box: Mike Tyson, varianta olimpică - Un marocan a încercat să-și muște adversarul de ureche

La Tokyo, arbitrul nu a văzut incidentul, dar din fericire Baalla nu şi-a atins obiectivul de a-l destabiliza pe Nyika, care a câştigat lupta cu 5-0, scrie News.ro.

Boxerului din Noua Zeelandă nu-i venea să creadă că arbitrul nu a văzut tentativa adversarului său şi a trebuit să verifice în zona mixtă că incidentul nu a trecut neobservat chiar de toată lumea.

"Aţi văzut asta? Nu cred că arbitrul a văzut şi a fost cea mai apropiată persoană. Nu mi-a aplicat o muşcătură completă. Din fericire, purta proteză şi eram cam transpirat. Nu-mi amintesc ce i-am spus. Fusesem deja muşcat o dată de piept la Jocurile Commonwealth-ului. Dar haide, omule, aici e la olimpiadă", a spus sportivul de 25 de ani.

Morocco’s Youness Baalla tried to bite the ear of New Zealand’s David Nyika!!! #Boxing #Tokyo2020 pic.twitter.com/N6LJIqjb6S