VIDEO Ana Maria Popescu, discurs impresionant la sosirea în țară - Sportiva i-a răspuns ministrului Eduard Novak: "Îmi doresc tare mult să ajungeţi dumneavoastră la Tokyo şi să luaţi aurul ăla pe care nu am fost eu în stare să-l iau"

Ana Maria Popescu a sosit în țară după participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, acolo unde a reușit să cucerească medalia de argint la spadă individual. Pe Aeroportul Henri Coandă, Ana a avut un discurs emoționant în care a făcut un apel la unitate: sportivi, presă și toți cei care ne conduc. În același timp, sportiva i-a răspuns ministrului Eduard Novak și i-a urat acestuia să aducă el de la Tokyo medalia de aur pe care ea nu a putut să o câștige.







Mă bucur că după 13 ani am văzut mai puține titluri cu Brânză a pierdut aurul, dar încă mai sunt. Mă bucur că o parte dintre voi ați înțeles mesajul: că un loc la JO se câștigă, oricum ar fi el. Simplul fact că te-ai calificat acolo este un loc câștigat" - Ana Maria Popescu.











Cu sau fără medalii, sportivii muncesc la fel de mult



"Am citit toate comentariile și am citit toate declarațiile din ultimele zile și am rămas cu același gust de la Rio, din 2016, înainte să luăm aurul. Și nu e ok, oameni buni.







Indiferent dacă ne întoarcem de acolo cu medalii sau fără, noi muncim la fel, noi și antrenorii noștri.







Să aducă ministrul Novak aurul de la Tokyo





"Îmi doresc tare mult să mergeți dumneavoastră la Tokyo (n.r. Eduard Novak, ministrul Tineretului și Sportului ) și să luați aurul ăla pe care eu n-am fost în stare să-l iau. Și credeam că mă așteptați cu cecul ăla de 5 milioane, dar nu-i problemă, mai avem timp să mi-l dați și să facem o sală nouă pentru copiii aceia buni.





Povestea acestei aventuri este incomensurabilă, am trecut prin atâtea, a fost atât de greu, dar am demonstrat că se poate. Și practic asta vreau să se înțeleagă, nu contează culoarea medaliei.







Mi-am demonstrat mie, pentru că am vrut să ajung la Tokyo dintr-un egoism pur. Nu am mai vrut să confirm, nu am vrut să mai am validarea nimănui, am vrut doar să văd dacă pot să fac ceva pentru mine și am făcut" - Ana Maria Popescu.







Ana Maria Popescu: Dacă eu am reușit, orice copil are o șansă



"Și dacă eu am reușit, atunci cu siguranță fiecare copil care intră într-o sală de sport trebuie să înțeleagă că are o șansă, iar datoria noastră este să îi susținem. Când sunt jos, mai ales când suntem jos" - Ana Maria Popescu.











În iulie 2020 de-abia scăpa de cârje: Visați, oameni buni!



"Anul trecut în luna iulie de-abia renunțasem la cârje, învățam să merg din nou. Iar acum m-am întors cu o medalie, chiar de argint, de la Jocurile Olimpice. Dacă eu am putut, oricine poate, visați oameni buni.







Visați și credeți în visul vostru chiar și atunci când pare incredibil. Pe lângă asta, să le țineți pumnii și când nu aveți nimic de spus despre sportivii români măcar nu spuneți.







E greu, e al naibii de greu să fii acolo, să știi că ai concurs și să citești un titlu, un titlu care poate că aduce trei click-uri. Dar poate dărâma castelul, castelul din cărți de joc al unui sportiv care a muncit atâția ani de zile și nu-i corect.







Hai să ne apreciem munca unii altora și să trăim în armonie, pentru că vrem nu vrem, suntem cu toții o echipă. Ne place sau nu, suntem în aceeași echipă cu toții" - Ana Maria Popescu.









Și-ar fi dorit să participe alături de colegele de la Rio 2016



"Și știu treaba asta pentru că am făcut treaba asta cu trei tipe minunate pe care mi-e o ciudă de mor acum pentru că astăzi puteam să fim la Tokyo să tragem la echipe.







Dar am înțeles că ele aveau alt drum în viață. Drumurile noastre s-au despărțit, dar nu asta nu înseamnă, chiar dacă n-am rămas prietene, asta nu înseamnă că am anulat tot ce am făcut împreună până acum.







Așa putem să fim și noi: sportivi, presă și toți cei care ne conduc. Putem să facem lucruri minunate. Citeam azi undeva: Kosovo are două medalii de aur. Filipine are medalie de aur la JO și România nu are.







OK, poate e și vina noastră, dar e oare numai vina sportivilor și a antrenorilor? Hai să ne gândim puțin la treaba asta" - Ana Maria Popescu.







Ana Maria Popescu, discursul de la aterizarea în țară

Sursa video: TVR 1