JO 2020: Senzaționalul David Popovici, prima declarație după ratarea bronzului olimpic: "Cred că dacă îmi lăsam o unghie un pic mai lungă, poate luam locul trei"

Două sutimi l-au separat de medalia de bronz, dar ratarea podiumului nu pare să-l afecteze. David Popovici este, la doar 16 ani, unul dintre cei mai promițători înotători ai natației mondiale. La finalul cursei de 200 metri liber din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, sportivul nostru a precizat: "nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV".



David Popovici: Cred că dacă îmi lăsam o unghie mai lungă poate luam locul trei



"Cred că dacă îmi lăsam o unghie un pic mai lungă, poate luam locul trei, dar nu contează asta. Am venit aici setat să fac cât de bine pot eu, am şi reuşit. Şi nu aş putea să fiu mai satisfăcut. Aştept să-mi reproşeze antrenorul, eu nu pot decât să mă bucur şi o să se bucure şi el, sunt sigur.







David Popovici, citat de

Scopul meu iniţial nu a fost să iau medalie, a fost câştig cât de multă experienţă se poate, să le pot arăta tuturor la ce nivel pot să aduc crawl-ul. Eu nu consider că am pierdut medalia, consider că am câştigat locul IV" -, citat de Agerpres









Și-a construit cursa aproape perfect



"Cred că m-am descurcat foarte bine, am reuşit tot ce mi-am propus, puteam să plec mai tare acolo, să fac întoarcerea mai nu ştiu cum, chestii de înotător, dar sunt sigur că mi-am construit cursa aproape perfect.







Pe ultima lungime, ştiam că nu e nimeni mai bun decât mine, aşa că am făcut tot ce aveam de făcut şi am dovedit ce aveam de dovedit în primul rând mie" - David Popovici.









Finala de la 200 metri, doar o încălzire



''A fost o încălzire un pic mai lungă şi cam grea, proba de 200 m, dar acum sunt gata să mă concentrez pe următoarele probe. Eu mă aştept la un rezultat cel puţin la fel de bun.







Nu am simţit presiune la 200 m şi nu o s-o las să mă afecteze, pentru că ea există totuşi, nici la 100 m. Pentru că deşi sunt nişte bestii ale înotului cele cu care mă întrec, mi-am câştigat dreptul să fiu lângă ei şi să fiu una dintre bestii'' - David Popovici.









Al patrulea cel mai bun din lume



"Sunt al patrulea cel mai bun din lume. Am îndrăznit să visez la o medalie, dar nu acesta a fost scopul şi primul gând cu care am venit aici a fost să dau cât de tare pot eu.







Mi-am făcut un best time şi nu aş putea fi mai satisfăcut. Faptul că am fost la două sutimi de medalie îmi arată cât de strălucitor este viitorul. A fost foarte frumos, vedeam fotografii, vedeam tribuna, vedeam mâini ridicate, ştiam că de acasă se uită toată lumea şi toată România. Vă mulţumesc că v-aţi trezit!" - David Popovici, pentru TVR1.





De știut:

De-a lungul timpului, înotul a contribuit cu nouă medalii la palmaresul României la Jocurile Olimpice, sportivii noștri cucerind de trei ori aurul, de două ori argintul și de patru ori bronzul.

Ultimele medalii au venit la JO 2004, de la Atena, atunci cand Camelia Potec a obţinut aurul la 200 m liber, iar Răzvan Ionuţ Florea a fost medaliat cu bronz la 200 m spate.

De altfel, Ionuț Florea a rămas în istorie drept singurul reprezentant în probele masculine care a urcat pe podium până acum la Jocurile Olimpice.

Din 1952, de la prima participare la întrecerile olimpice de înot, reprezentanţii României nu au mai lipsit decât de la două ediţii ale JO, în 1964 şi 1976.

Aici poți urmări evoluția lui David Popovici în cursa de 200 metri liber de la JO 2020: