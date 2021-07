​JO 2020: Vârsta e doar un număr - Abdullah Al-Rashidi (Kuwait), medalie de bronz la 57 de ani

Kuwaitianul Abdullah Al-Rashidi, în vârstă de 57 de ani, a câştigat a doua medalie de bronz la tir sportiv, la a şaptea ediţie a Jocurilor Olimpice la care participă.

Dar bucuria lui a fost mai mare pentru că a putut să arboreze drapelul Kuwaitului, lucru pe care nu l-a putut face în urmă cu cinci ani, la Rio, când comitetul kuwaitian era suspendat, iar el a fost nevoit să stea pe podium cu drapelul olimpic.

Triplu campion mondial, el era cel mai în vârstă la concursul de luni, dar nu este cel mai bătrân sportiv ce urcă pe podiumul olimpic. Cel mai în vârstă medaliat olimpic este suedezul Oscar Swahn, medaliat cu argint la JO de la Anvers, din 1920, la 72 de ani.

El a afirmat că aceasta va fi ultima sa Olimpiadă şi, după ce a fost ovaţionat de jurnaliştii prezenţi la concurs, a afirmat: "Lumea mă iubeşte pentru că sunt bătrân".

Abdullah Al-Rashidi of #KUW takes his second #bronze in in the men’s skeet #shooting at his SEVENTH Olympics!#StrongerTogether | #Tokyo2020 | @ISSF_Shooting pic.twitter.com/qAOSOGJqE7