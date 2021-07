VIDEO Viral - Reacția incredibilă a unui antrenor după ce eleva sa a învins-o pe Katie Ledecky la JO 2020

Titmus, în vârstă de 20 de ani, a furnizat surpriza în finala probei de 400 m liber și a învins-o pe vedeta americană Katie Ledecky, care are cinci titluri olimpice în palmares.

Antrenorul australiencei și-a dat jos masca și a început sărbătoarea în spatele unei balustrade: reacția lui Dean Boxall a devenit virală pe internet.

Ariarne Titmus’ coach’s reaction after she won gold in the 400 metres - instantly iconic pic.twitter.com/dIdTgC6qv0

Olympic Champion in her first ever Olympic final! \uD83E\uDD47



Ariarne Titmus, this race will become Australian Olympic folklore \uD83D\uDC9A\uD83D\uDC9B\uD83D\uDC9A\uD83D\uDC9B#TokyoTogether #Swimming @DolphinsAUS pic.twitter.com/ym77DDuIeq