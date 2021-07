JO 2020: Ce îl nemulțumește pe Robert Glință după calificarea în finala de la 100 metri spate - Care este obiectivul înotătorului român

Robert Glință a prins cu emoții finala olimpică de înot de la 100 metri spate, iar la finalul concursului s-a declarat nemulțumit de evoluția avută. Sportivul român a anunțat care este obiectivul pentru marea finală din Aquatics Centre de la Tokyo.







În serii, Glință a fost cronometrat cu 53sec67/100, iar în semifinale cu 53sec20/100. Finală prinsă cu emoții, Robert Glință nu e mulțumit de rezultatul său



"Am prins finala pentru 1/100, am avut ceva emoţii până am văzut şi a doua semifinală. Nu pot spune că am făcut cea mai perfectă cursă din cariera mea, nici nu pot spune că mă simt în cea mai grozavă formă din punct de vedere al formei de competiţie.







Însă am făcut o cursă mai bună decât cea de ieri, am avut resurse un pic mai bune. Uşor-uşor capăt din ce în ce mai multă experienţă în acest bazin, cu acest format al competiţiei, cu serii seara şi semifinale şi finale dimineaţa.







Mă bucur că am reuşit să ajung în finală, având încă 24 de ore la dispoziţie şi voi urmări să am o refacere şi o recuperare cât mai bună, să-mi adun toate forţele să fac o cursă bună, de care să fiu deplin mulţumit.







Robert Glinţă pentru Obiectivul meu principal fiind doborârea recordului meu personal şi naţional, indiferent pe ce loc mă voi clasa. Dacă eu voi reuşi să-mi îmbunătăţesc propria mea performanţă (52sec88/100), eu mă declar mulţumit" -pentru Agerpres





Concurență impresionantă la JO 2020



"Competiţia este foarte puternică, mă aşteptam să fie aşa, faţă de alte procedee, la procedeul spate, mai ales la 100 m, sunt înotători din foarte multe ţări veniţi să se bată pentru finală, pentru titlul olimpic.







Mă aşteptam să fie aşa şi am făcut tot posibilul să mă strecor şi eu printre ei. Mă bucur că m-a ajutat Dumnezeu şi la 1/100 mă aflu din nou într-o finală olimpică" - Robert Glință.





Nu se simte "ușor" în apă



"Asta e ce simt în apă, nu am senzaţia de a fi super-rapid, super-uşor pe apă, cum am avut-o la alte competiţii. Rămâne de văzut şi de analizat cu antrenorii mei să vedem exact care e situaţia.







Dar, una peste alta este un format diferit şi observând cum s-a înotat şi în celelalte probe, cam toată lumea a avut dificultăţi în a se apropia de propriul lor timp de record naţional, aşa că este posibil să nu fie doar la mine.







Dar mă rezum clar doar la performanţa mea şi îmi doream să fie mult mai bine decât am reuşit până acum.







Însă mai am 24 de ore şi voi încerca pe cât posibil să-mi adun toate resursele şi să fac o cursă mult mai bună mâine, cel puţin din punct de vedere tactic şi tehnic" - Robert Glință.





Este câștigarea unei medalii un obiectiv realizabil?





''Rămâne de văzut. M-am antrenat în ultimii doi-trei ani de zile cu gândul numai la medalia de aur. Asta m-a făcut să dau tot ce am avut mai bun şi să obţin şi rezultatele din ultima vreme.







Ştiu cât de greu este de obţinut această medalie olimpică, vedeţi cât de mulţi pretendenţi buni sunt la titlul de campion olimpic şi la podium. Dar încă nu mă las mai prejos, mai am o şansă şi vreau să profit la maxim de ea" - Robert Glință.





