JO Tokyo: China se află primul loc în clasamentul pe medalii - România, locul 12 după întrecerile de sâmbătă

China se află pe prima poziție în clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, după probele disputate sâmbătă, cu 4 medalii, trei de aur şi una de bronz, informează AFP.

JO de la Tokyo, clasamentul pe medalii:





1. China - 4 medalii (3 aur, 1 bronz)

2. Italia, Japonia - 2 medalii (1 aur, 1 argint)

4. Coreea de Sud - 3 medalii (1 aur, 2 bronz)

5. Ecuador, Ungaria, Iran, Kosovo, Thailanda - 1 medalie (1 aur)

10. Rusia, Serbia - 2 medalii (1 argint, 1 bronz)

12. Belgia, Spania, India, Olanda, România, Taiwan, Tunisia - 1 medalie (1 argint)

19. Estonia, Franța, Indonezia, Israel, Kazakhstan, Mexic, Mongolia, Slovenia, Elveția, Ucraina - 1 medalie (1 bronz).

