Ana Maria Popescu după cucerirea argintului la JO 2020: "Am 37 de ani, mă dor toate"

A pierdut dramatic titlul olimpic de la spadă la "tușă de aur", dar se declară mulțumită de ceea ce a realizat la JO 2020. Ana Maria Popescu a adus României prima medalie de la Tokyo, iar după festivitatea de premiere a vorbit despre cum se simte: "Am 37 de ani, mă dor toate".





Ana Maria Popescu și "cea mai chinuită medalie din carieră"



"Am 37 de ani, mă dor toate, credeți-mă pe cuvânt. E cea mai muncită și cea mai chinuită medalie din toată cariera mea. Așa că nu-mi pasă de aurul care este la gâtul lui Sun acum.



Îmi pasă de bucățica asta de metal pe care mi-am dorit-o pentru mine. Și o am.







Dacă la Beijing n-am avut maturitatea necesară să mă bucur de acea medalie, acum sunt foarte mulțumită de ce am reușit să fac și e maxim din ce puteam să fac la ce pregătire am avut, la ce chin și la cât contează sportul în România, trebuie s-o spunem și pe asta.







A fost minunat ce am reușit să fac astăzi!" - Ana Maria Popescu, după festivitatea de premiere, într-o intervenție la TVR.





