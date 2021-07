JO 2020: Chinezoaica Yang Qian, prima medalie de aur de la Tokyo - Laura Ilie a ratat dramatic finala la puşcă 10 metri aer comprimat

Sportiva română Laura Georgeta Ilie s-a clasat pe locul 9 în proba de puşcă aer comprimat 10 metri, sâmbătă, la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ratând finala pentru doar 0,5 puncte.

1. Qian Yang (China) 251,8 puncte

2. Anastasia Galaşina (Rusia) 251,1

3. Nina Christen (Elveţia) 230,6

4. Jeanette Hegg Duestad (Norvegia) 209,3

5. Oceanne Muller (Franţa) 187,7

6. Mary Carolynn Tucker (SUA) 166

7. Eunji Kwon (Coreea de Sud) 145,4

8. Heemoon Park (Coreea de Sud) 119,1

................................................

9. Laura-Georgeta Ilie 628 puncte



We have the first Olympic champion of #Tokyo2020!



China's Yang Qian takes gold \uD83E\uDD47 with a new Olympic Record of 251.8 points.#Shooting @ISSF_Shooting pic.twitter.com/t0UVwUfXRP