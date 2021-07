Olimpiada restricțiilor. Tot ce trebuie să știi despre Jocurile Olimpice de la Tokyo: Cifre, organizare și participanți / COVID-19 și evenimentul superspreader / Demisii, retrageri și logoul parodiat

Pentru a evita răspândirea coronavirusului, japonezii au luat niște măsuri foarte dure. Una dintre acestea le interzice mamelor să fie însoțite de copiii mici în satul olimpic sau în oraș, chiar dacă sunt sugari.

Ona Carbonell, căpitanul echipei de înot sincron a Spaniei, este una dintre mamele afectate de această decizie. Sportiva este dezamăgită că nu poate lua contact cu Kao, copilul ei, pe perioada Olimpiadei, și va fi nevoită să îi întrerupă alăptarea.

Imaginile și videoclipurile cu sportivii care îngenunchează în semn de protest, interzise

Comitetul Olimpic Internaţional şi organizatorii Jocurilor Olimpice de la Tokyo au decis să interzică echipelor de social-media să posteze poze sau videoclipuri cu sportivi care vor îngenunchea în semn de protest la aceste ediţie a Jocurilor Olimpice, relatează The Guardian citând surse din cadrul echipei de organizare a evenimentului.

Conform surselor The Guardian, mesajul câtre echipele de social-media a fost trimis miercuri seara cu o referinţă specială la primul meci de fotbal feminin dintre Marea Britanie şi Chile. Cele două echipe au îngenucheat înainte de meciul ce a avut loc în acesta dimineaţă, în semn de protest împotriva rasismului şi a urii din mediul online, iar gestul a fost apoi urmat de sportivele din Statele Unite şi Suedia, precum şi de cele din Noua Zeelandă.

