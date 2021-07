Povestea fabuloasă a lui Giannis Antetokounmpo, campion cu Milwaukee Bucks: cerșetorul de pe străzile Atenei a devenit regele NBA-ului

Familia lui Giannis Antetokounmpo a emigrat în Atena din Nigeria

Milwaukee Bucks a câștigat primul titlu NBA, campionatul nord-american de baschet, din 1971 încoace, de când starul echipei se numea Kareem Abdul-Jabbar.Trupa din Wisconsin a dispus cu 4-2 la general de Phoenix Suns, revenind de la 0-2 (ambele eșecuri au fost înregistrare în deplasarea din Arizona), și rupe o așteptare de 50 de ani.În meciul 6, de marți noapte, jucat acasă, cu 65.000 de fani în afara arenei, Milwaukee, antrenată de Mike Budenholzer și condusă magistral de liderul Giannis Antetokounmpo, a învins cu scorul 105-98.Ales MVP-ul finalei, grecul Antetokounmpo a reușit 50 de puncte plus 14 recuperări și 5 blocaje.Giannis are o poveste de viață fabuloasă. Familia sa a emigrat în Atena din Nigeria, înainte ca sportivul să se nască. Până acum 8 ani, Giannis, 26 de ani, a jucat în ligile inferioare din Grecia, iar acum este campion NBA și ales de două ori MVP al sezonului regular (2019 și 2020).În 2013, jucătorul a venit la Bucks de la modesta Filathlitikos (Grecia).”Îmi aduc aminte că, împreună cu fratele meu, vindeam suveniruri pe străzile din Atena. Dacă nu făceam bani, nu mâncam. Acolo am învățat ce înseamnă să muncești din greu”, a povestit Giannis Antetokounmpo, poreclit ”The Greek Freak”, presei americane. La Bucks evoluează și fratele lui Giannis, Thanasis Antetokounmpo.Saltul adus de Giannis echipei sale este uriaș. ”În decurs de 8 ani, Bucks a sărit de la 15 la 60 de victorii pe sezon. Acum, visez la 60 de victorii pe sezon”, declara înaintea finalei.