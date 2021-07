VIDEO Turul Franței: Tadej Pogacar, liderul clasamentului general, victorie în etapa a 17-a

Clasamentul etapei:

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 05h03'31"

2. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +03"

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +04"

4. David Gaudu (Groupama - FDJ) +01'19"

5. Ben O'Connor (AG2R - Citroën Team) +01'26".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 71h26'27"

2. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +05'39"

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +05'43"

4. Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) +07'17"

5. Ben O'Connor (AG2R - Citroën Team) +07'34".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 287 puncte

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) 251

3. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 201

4. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) 178

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 135.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Wout Poels (Bahrain Victorious) 78 puncte

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 67

3. Nairo Quintana (Team Arkéa - Samsic) 66

4. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 66

5. Wout van Aert (Jumbo - Visma) 64.

Clasamentul pe echipe:

1. Bahrain Victorious 214h54'46"

2. EF Education-Nippo +34'16"

3. AG2R Citroen Team +01h04'08"

4. INEOS Grenadiers +01h09'16"

5. Jumbo - Visma +01h13'53".

