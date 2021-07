Fenomenul David Popovici a revenit în țară: "Sunt doar un băiat care înoată repede"

David Popovici a obținut patru medalii la Roma:

- argint cu ştafeta României (David Popovici, Mihai Gergely, Ştefan Cozma şi Patrick Dinu) de 4x100 m liber – timp: 3:19.93;













"Aş vrea să mulţumesc Federaţiei, tuturor celor care mă susţin, pentru că sunt o mulţime de oameni şi mi-ar lua o veşnicie să-i enumăr pe toţi, dar vă mulţumesc tuturor.Mi-am îndeplinit obiectivul, am depăşit ceea ce mi-am dorit pentru acest concurs şi am câştigat extrem de multă experienţă. Acum merg la Tokyo cu acelaşi gând, totuşi, să pot să fac ce ştiu eu cel mai bine într-o finală, să mă descurc, să mă obişnuiesc cu o finală olimpică, pentru că vor veni multe, şi să încerc să mă distrez cât de mult pot acolo. Pentru că despre asta e vorba, ăsta e spiritul olimpic.Am auzit imnul naţional după destul de mult timp, pentru că au fost destul de puţine concursuri, chiar de 3 ori l-am auzit, iar de fiecare dată când am urcat pe podium, am vrut să îmi văd steagul acolo cum urcă, să văd toată lumea din tribune stând în picioare, m-am uitat la colegii mei cum stau şi mă privesc. A fost foarte tare.Sunt doar un băiat care înoată repede, care are nişte antrenori foarte buni, nişte părinţi foarte buni şi repet, nişte oameni geniali care mă susţin, prieteni etc.",, conform digisport.ro