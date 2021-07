VIDEO Turul Franței: Sepp Kuss a câștigat etapa a 15-a / Tadej Pogacar păstrează tricoul galben

Clasamentul etapei:

1. Sepp Kuss (Jumbo - Visma) 5h12'06"

2. Alejandro Valverde (Movistar Team) +23"

3. Wout Poels (Bahrain Victorious) +1'15"

4. Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) "

5. Ruben Guerreiro (EF Education - Nippo) "

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 62h07'18"

2. Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) +5'18"

3. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +5'32"

4. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +5'33"

5. Ben O'Connor (AG2R - Citroën Team) +5'58"

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 279 puncte

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) 207

3. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) 174

4. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 159

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 135.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Wout Poels (Bahrain Victorious) 74 puncte

2. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 66

3. Nairo Quintana (Team Arkéa - Samsic) 64

4. Wout van Aert (Jumbo - Visma) 64

5. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) 41.

Clasamentul pe echipe:

1. Bahrain Victorious 187h10'05"

2. EF Education-Nippo +11'37"

3. AG2R Citroen Team +26'21"

4. Jumbo-Visma +32'02"

5. INEOS Grenadiers +33'24".

