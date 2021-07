VIDEO Turul Franței: Bauke Mollema s-a impus în etapa a 14-a / Tadej Pogacar, lider la general

Clasamentul etapei:

1. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) 4h16'16"

2. Patrick Konrad (BORA - hansgrohe) +1'04"

3. Sergio Higuita (EF Education - Nippo) "

4. Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick-Step) +1'06"

5. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) +1'10"

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 56h50'21"

2. Guillaume Martin (Cofidis) +4'04"

3. Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) +5'18"

4. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +5'32"

5. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +5'33".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 279 puncte

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) 187

3. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) 174

4. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 159

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 131.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 54 puncte

2. Nairo Quintana (Team Arkéa - Samsic) 50

3. Wout Poels (Bahrain Victorious) 49

4. Wout van Aert (Jumbo - Visma) 43

5. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) 41.

Clasamentul pe echipe:

1. Bahrain Victorious 171h22'59"

2. EF Education-Nippo +13'19"

2. AG2R Citroen Team +16'21"

4. INEOS Grenadiers +20'48"

5. BORA-hansgrohe +27'03".

