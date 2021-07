VIDEO Turul Franței: Nils Politt a câştigat etapa a 12-a / Tadej Pogacar, lider la general

Clasamentul etapei:

1. Nils Politt (BORA - hansgrohe) 3h22'12"

2. Imanol Erviti (Movistar Team) +31"

3. Harry Sweeny (Lotto - Soudal) "

4. Stefan Küng (Groupama - FDJ) +1'58"

5. Luka Mezgec (Team BikeExchange) +2'06".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 47h22'43"

2. Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) +5'18"

3. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +5'32"

4. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +5'33"

5. Ben O'Connor (AG2R - Citroën Team) +5'58".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 221 puncte

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) 162

3. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) 142

4. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 138

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 131.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Nairo Quintana (Team Arkéa - Samsic) 50 puncte

2. Wout van Aert (Jumbo - Visma) 44

3. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 42

4. Wout Poels (Bahrain Victorious) 39

5. Bauke Mollema (Trek - Segafredo) 36.

Clasamentul pe echipe:

1. Bahrain Victorious 143h03'26"

2. AG2R Citroen Team +10'01"

3. INEOS Grenadiers +12'47"

4. EF Education-Nippo +15'47"

5. Bora Hansgrohe +29'47".

