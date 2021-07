Arena Națională va găzdui o competiție internațională de gaming cu premii de 40 de milioane de dolari

"Trebuie să folosim oportunităţile şi avantajele competitive pe care le avem. Arena Naţională este unul din avantajele competitive pe care Bucureştiul le are. Sunt fericit să vă anunţ că am încheiat un acord cu firma americană Valve pentru organizarea celui mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice din acest an (n.r. DOTA2).

Este o competiţie care se va desfăşura aici, pe Arena Naţională, în a doua decadă a lunii octombrie, 12 - 17 octombrie. Este o competiţie care va fi vizionată undeva în jur de 80 de milioane de oameni din întreaga lume. Este o competiţie cu premii de 40 de milioane de dolari, din care 16% merg la bugetul statului român, sub formă de impozite. Pentru comparaţie, premiile de la Wimbledon din acest an sunt de 48 de milioane de dolari. Este evenimentul de sporturi electronice cu cel mai mare premiu din istorie", a spus Dan.





Întrebat dacă joacă vreun joc electronic, primarul a mărturisit: "Am jucat când aveam 25 de ani, am jucat Tetris, 16 ore pe zi, timp de trei zile. Şi de atunci, gata!".





Legat de meciurile găzduite de Arena Naţională în cadrul Euro 2020, el a spus: "Suntem în ultimele zile înainte de predarea stadionului de la UEFA către Municipalitate. Euro 2020 a fost un succes pentru Bucureşti. Bucureştiul şi Arena Naţională au fost la cele mai înalte standarde internaţionale pentru organizarea de evenimente. Am primit mulţumiri de la UEFA pentru modul în care am organizat şi vreau să vă spun un lucru, că multă lume îşi închipuie că noi aveam un stadion şi am deschis uşa şi am spus: «Poftiţi, folosiţi acest stadion!». Pentru Euro 2020 au lucrat sute de oameni, pe partea de construcţii, pe partea de sisteme electronice. Nu în ultimul rând, au fost 1.000 de voluntari care în toate zilele turneului au contribuit la orientarea spectatorilor şi la foarte multe lucruri care s-au întâmplat aici. A fost un efort colectiv pentru care vreau să mulţumesc tuturor acestor oameni care au contribuit".





Dan a mai precizat că va fi organizat un eveniment special pentru voluntarii de la Euro 2020: "Pentru că ei n-au apucat să vadă niciun meci, o să avem un eveniment împreună, o să vedem împreună, aici, pe Arena Naţională, finala Euro 2020".





El le-a transmis apoi organizatorilor de evenimente: "Arena Naţională nu mai este o feudă, Arena Naţională este un spaţiu deschis pentru evenimente. Am trecut în Consiliul General, după cum ştiţi, în urmă cu câteva zile, modificarea hotărârii care stabileşte tarifele pentru acest spaţiu de evenimente sportive culturale sau de altă natură. Suntem absolut deschişi pentru echipe de fotbal, pentru organizatori de evenimente culturale, concerte. Am fi foarte bucuroşi să avem cele mai interesante spectacole pentru bucureşteni şi pentru oameni din împrejurimi”.

Edilul a amintit că unul dintre obiectivele mandatului său este de a pune Bucureştiul pe harta principalelor evenimente culturale, sportive, de business. Astfel, a anunţat că a încheiat un acord cu o companie americană pentru organizarea "celui mai mare eveniment internaţional de sporturi electronice din acest an", scrie News.ro.