VIDEO Turul Franței: Ben O'Connor s-a impus în etapa a noua / Tadej Pogacar păstrează tricoul galben

1. Ben O'Connor (AG2R - Citroën Team) 04h26'43"

2. Mattia Cattaneo (Deceuninck - Quick-Step) +5'07"

3. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) +5'34"

4. Guillaume Martin (Cofidis) +5'36"

5. Franck Bonnamour (B&B Hotels p/b KTM) +6'02".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 34h11'10"

2. Ben O'Connor (AG2R - Citroën Team) +2'01"

3. Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) +5'18"

4. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +5'32"

5. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +5'33".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 168 puncte

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) 130

3. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) 121

4. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) 102

5. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 99.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Nairo Quintana (Team Arkéa - Samsic) 50 puncte

2. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 42

3. Wout Poels (Bahrain Victorious) 39

4. Ben O'Connor (AG2R - Citroën Team) 24

5. Sergio Higuita (EF Education - Nippo) 22.

\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @ben_oconnor95 won the stage in Tignes with a fantastic solo effort! \uD83C\uDFC5



Here is his final KM, where all the effort paid off!



\uD83C\uDDE6\uD83C\uDDFA @ben_oconnor95 s'impose en solitaire à Tignes ! Une performance fantastique ! \uD83C\uDFC5



Voici son dernier KM, où tous les efforts ont payé !#TDF2021 pic.twitter.com/uUnp8XmPfU