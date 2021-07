​Turul Franței: Mathieu van der Poel, lider la general timp de șase etape, s-a retras pentru a se concentra asupra JO

El susţine că renunţă la Marea Buclă în acest an ca să se concentreze asupra probei de cross-country din cadrul JO de la Tokyo, în care este unul dintre favoriţi.





"Am luat decizia în această dimineaţă, a fost cel mai bun lucru de făcut pentru Tokyo. Jocurile Olimpice sunt un obiectiv pentru mine de patru ani încoace. Am avut o săptămână fantastică în <Tur>, a fost incredibil, mai mult decât sperasem. Nu mai am nimic de demonstrat acum (n.r. - la această ediţie). Mai ales după etapa pe care am câştigat-o şi după ce am putut purtat tricoul galben. Voi fi prezent în următorii ani pentru a merge până la Paris", a spus Mathieu van der Poel, la microfonul Eurosport.





Născut în Belgia, Van der Poel este un ciclist polivalent, cu rezultate excepţionale în cyclo-cross, probă în care este multiplu campion mondial şi european, şi în mountain-biking, în care este campion european, iar de acum este un perfomer şi în ciclismul pe şosea, după ce a devenit câştigător de etapă în Turul Franţei, scrie News.ro.

Ciclistul de 26 de ani a câştigat etapa a doua şi s-a menţinut apoi în fruntea ierarhiei generale până la finalul etapei a opta, desfăşurată sâmbătă.