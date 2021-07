Visul olimpic al unui halterofil transgender a declanșat o amplă dezbatere despre ce înseamnă să fii femeie

Cum au evoluat regulile

Regulile CIO și cât de necesar sau nu e testosteronul la femei

Deoarece testiculele lui Worley au fost îndepărtate, corpul ei nu a produs aproape niciun testosteron. Ea a solicitat o scutire pentru a-i permite să ia testosteron, astfel încât corpul ei să poată rămâne sănătos. A trecut trei ani până când i s-a dat în sfârșit permisiunea de a lua testosteron, dar era încă sub nivelul pe care credea că-i trebuie pentru ca corpul ei să fie sănătos.











Atleta trans Caster Semenya



Ce spune știința

„Terapia hormonală nu transformă femeile trans în femei cis - pur și simplu nu”, a spus ea. "Întrebarea importantă este, pot femeile trans și femeile cis să concureze între ele într-o competiție semnificativă? Aș crede că răspunsul este probabil da".











În cazul lui Hubbard, ea nu este văzută ca o concurentă puternică la medalii. Noua Zeelandă este clasată pe locul 15 în lume la categoria super-grea de 87 de kilograme, potrivit Federației Internaționale de Haltere.







Ce este un avantaj natural corect?

"Realitatea este că nu gândim așa, pentru că nu îi excludem ca grup, pentru că de fapt îi socotim ca femei. Dar într-adevăr această problemă se rezumă la pe cine considerăm femei sau nu", a spus ea. "Când vine vorba despre asta, se rezumă la această problemă a femeilor care nu sunt văzute ca cetățeni egali."









Ce este în joc

Ce trebuie să se schimbe. O abordare pe două niveluri

La urma urmei, femeile transgender nu fac tranziția pentru a obține un avantaj atletic - vor doar să practice sport în categoria care se potrivește identității lor de gen. După cum a spus Hubbard pentru Radio Noua Zeelandă în 2017: "Nu sunt aici pentru a schimba lumea. Vreau doar să fiu eu și să fac ceea ce fac."





Pentru susținătorii săi, selecția tinerei de 43 de ani reprezintă o etapă importantă de decenii care exemplifică spiritul olimpic de incluziune și ar putea inspira alți sportivi transgender care sunt subreprezentați în sport la toate nivelurile.Adversarii lui Hubbard - inclusiv conservatorul britanic Piers Morgan - susțin că, fiind un bărbat din naștere, are un avantaj fizic nedrept. Una dintre concurenții lui Hubbard a numit chiar includerea ei „o glumă proastă”, spunând că este nedrept pentru femeile din competiție.Hubbard nu s-a angajat în dispute, în afară de o scurtă declarație în care spunea că a fost „umilită de bunătatea și sprijinul” conaționalilor.Avocații pentru o mai mare diversitate în sport spun că selecția lui Hubbard arată că femeile transgender nu reprezintă o amenințare pentru sportul femeilor - dar nivelul de reacție împotriva ei sugerează că lupta pentru incluziune nu s-a încheiat.Kristen Worley a devenit primul sportiv care a fost supus unui proces olimpic de verificare a genului atunci când a încercat să reprezinte Canada în ciclismul de pistă la Jocurile Olimpice din 2008 de la Beijing.De atunci, ea s-a luptat pentru a se asigura că nimeni nu trebuie să suporte același proces „umilitor”.În 2005, Worley - care este o femeie XY - a făcut un examen fizic într-o cameră cu patru bărbați: doi administratori sportivi, un avocat și un medic de urgență, a scris Worley în cartea sa „Women Enough”. Aceasta a urmat unei examinări fizice anterioare cu un endocrinolog, care a întrebat despre sexualitatea ei.„M-au privit ca pe o amenințare la adresa sportului”, a scris ea. "În cel mai bun caz, încercam să trișez; în cel mai rău, eram un ciudat. Se simțeau cu totul îndreptățiți să-mi pună întrebări jenante, intime despre detaliile operațiilor mele și să vorbească deschis despre corpul meu de față cu mine, de parcă nu aș fi fost acolo ".Regulile CIO - convenite în 2003 și cunoscute sub numele de consensul de la Stockholm - permiteau femeilor și bărbaților transgender să concureze la olimpiade, atâta timp cât au avut „modificări anatomice chirurgicale” (inclusiv eliminarea testiculelor sau ovarelor) obținute legal și au urmat terapie hormonală timp suficient pentru a „minimiza avantajele legate de gen”.Dar Worley a spus că aceste reguli nu au nicio bază științifică.Deși testosteronul este adesea asociat cu bărbații, apare și în mod natural la femei. Nu este pe deplin clar cât de important este testosteronul pentru femei, deși suplimentele de testosteron pentru femei pot ajuta la nivelurile de energie, a spus Amy K. Weimer, directorul medical al Universității din California, Programul de sănătate a genului din Los Angeles.Deși majoritatea femeilor transgender nu iau suplimente de testosteron după tranziție, există unele cazuri în care este recomandat, a spus ea. „Această zonă este foarte puțin cercetată și experiența fiecărei persoane este diferită”, a spus ea.Speriată și traumatizată după procesul de ani de zile, Worley a renunțat la ciclism. Spune că și-a pierdut cariera, oportunitățile olimpice, sănătatea și bunăstarea. Au trecut cinci ani înainte ca ea să se poată confrunta cu revenirea pe bicicletă."Când ești atacat în acest fel ... nu o uiți niciodată. Înveți doar cum să gestionezi situația", a declarat ea pentru CNN într-un interviu pe Zoom. Modul în care a fost discutată public identitatea ei de gen a distrus-o: „M-a făcut să simt că sunt mai puțin de o jumătate de om”.Worley a deschis un dosar împotriva organismelor sportive canadiene și CIO la Tribunalul Drepturilor Omului din Ontario, în 2015, susținând că aplicarea politicii olimpice din 2003 a constituit o încălcare a drepturilor omului. În cele din urmă, acest caz a fost soluționat în 2017, Asociația Ciclismului Ontario și Cycling Canada s-au angajat să își revizuiască politicile.În același timp, CIo își revedea propriile politici și, în 2015, a convenit asupra noilor orientări care elimină cerințele chirurgicale. Femeile transgender au putut concura la categoria feminină, atâta timp cât și-au declarat identitatea de gen ca femeie timp de cel puțin patru ani și ar putea demonstra că nivelul de testosteron a fost sub 10 nanomoli pe litru timp de cel puțin un an.Sportivii care au trecut de la femeie la bărbat au putut concura fără restricții la categoria masculină.Joanna Harper a contribuit la scrierea regulilor olimpice din 2015, dar știe că există încă o lipsă de date despre modul în care tranziția afectează capacitatea sportivă a atleților.Asta este ceva ce Harper, odată unul dintre cei mai importanți alergători de maraton din Canada, care a concurat ca femeie transgender în ultimii 17 ani, studiază la Universitatea Loughborough din Regatul Unit.Harper a spus că, în timp ce femeile trans păstrează un anumit avantaj față de femeile născute ca atare, nu este clar cât de mare este avantajul, în special pentru sportivii de elită. Într-un sport precum haltere, a spus ea, forța este esențială - dar și agilitatea și tehnica sunt importante.Cel mai bun total al ei este de 285 de kilograme - semnificativ mai mic decât cele 335 de kilograme ale lui Li Wenwen.Harper a publicat unul dintre primele studii asupra femeilor transgender în sport în 2015, care a constatat că șapte din opt alergătoare non-profesionale transgender studiate au avut timp de curse semnificativ mai lent după tranziție.În cele din urmă, ei s-au comportat aproximativ la același nivel împotriva colegilor lor de sex feminin ca și împotriva colegilor lor de sex masculin înainte de tranziția lor.Sportivii transgen nu sunt un grup omogen, avertizează Worley - un atlet care a făcut tranziția prin eliminarea glandelor sale sexuale va avea niveluri diferite de testosteron față de un atlet care nu a făcut-o, de exemplu. În mod similar, o femeie care a făcut tranziția înainte de a trece prin pubertate nu ar avea practic niciun avantaj, a spus Harper.Iar nivelurile de testosteron nu sunt întreaga poveste. Dick Swaab, profesor de neurobiologie la Universitatea din Amsterdam, care a studiat chimia creierului identității de gen, a declarat că sensibilitatea la testosteron diferă, ceea ce înseamnă că oamenii pot avea un nivel ridicat de testosteron, dar corpul lor nu este capabil să-l folosească."Nivelul de testosteron este doar o mică parte din întregul tablou. Cred că Comitetul Olimpic nici măcar nu s-a gândit la sensibilitate și la măsurători ale sensibilității", a spus el.Dar există o întrebare mai mare despre ce este un avantaj natural corect.Unii oameni se nasc cu atribute care îi fac sportivi naturali, dar nu sunt tratați diferit, spune Jaimie Veale, președintele Asociației Profesionale pentru Sănătate Transgender Aotearoa și lector superior de psihologie la Universitatea din Waikato. De exemplu, femeile cu o înălțime de peste 1,82 metri ar putea avea un avantaj și în sport, dar nimeni nu spune că nu pot concura.Întrebarea cu privire la modul în care participă femeile transgender este mai mare decât simpla olimpiadă - ajunge în centrul a ceea ce înseamnă sportul.Pentru regulile australiene, fotbalistul trans Emily Fox, în vârstă de 39 de ani, care a primit amenințări cu moartea și mesaje de amenințare cu privire la copiii ei, prezența femeilor transgender în sportul de elită este importantă pentru vizibilitate - dar în cele din urmă, ea îl vede pe Hubbard ca un atlet care a muncit din greu și care își merită locul.Ryan Storr, om de știință și cofondator al organizației de caritate australiene Proud2Play, care încurajează participarea LGBTQ la sport, a declarat că Jocurile Olimpice ar trebui să inspire tinerii să participe la sport. În schimb, tinerii transgender, care raportează rate mai mari de idei suicidare decât tinerii cisgender, erau descurajați să facă parte din aceasta.La mai bine de un deceniu de la examenul olimpic, Worley spune că a ales să lase trecutul în spate și lucrează cu CIO pentru a îmbunătăți situația celorlalți sportivi.Într-o declarație adresată CNN, CIO a declarat că dezvoltă noi îndrumări pentru a se asigura că sportivii se pot angaja într-o competiție sigură și loială, indiferent de identitatea lor de gen.Activiștii susțin că este necesară și schimbarea la un nivel non-elită. Opt state americane au interzis anul acesta fetelor și femeilor transgender din școlile și colegiile publice participarea la echipele sportive de fete și femei.Harper consideră că ar trebui să existe o abordare pe două niveluri.Pentru sportivii care concurează la un nivel care nu este de elită, ea crede că ar trebui să li se permită să concureze acolo unde se simt cel mai confortabil - dacă sunt la un nivel când oricum nu se efectuează în mod regulat teste de sânge, nu ar trebui să li se facă teste de sânge.La nivel olimpic, este adecvat să existe limite de testosteron și teste de sânge pentru sportivii trans pentru a asigura o competiție semnificativă - în același mod în care sportivii sunt testați pentru a se asigura că nu dopează, a spus ea.Storr prevede o lume în care sportul ar putea fi făcut mai inclusiv pentru toate genurile, poate prin organizarea categoriilor de greutate sau abilitate.