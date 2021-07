VIDEO Turul Franței: Dylan Teuns, victorie în etapa a opta / Tadej Pogacar a preluat tricoul galben

Clasamentul etapei:

1. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) 03h54'41"

2. Ion Izagirre (Astana - Premier Tech) +44"

3. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) +47"

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +49"

5. Wout Poels (Bahrain Victorious) +2'33".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 29h38'25"

2. Wout van Aert (Jumbo - Visma) +1'48"

3. Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech) +4'38"

4. Rigoberto Urán (EF Education - Nippo) +4'46"

5. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +5'00".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 168

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) 113

3. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 103

4. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) 102

5. Nacer Bouhanni (Team Arkéa - Samsic) 99.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Wout Poels (Bahrain Victorious) 23

2. Michael Woods (Israel Start-Up Nation) 16

3. Dylan Teuns (Bahrain Victorious) 12

4. Matej Mohoric (Bahrain Victorious) 11

5. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 10.

Clasamentul pe echipe:

1. Bahrain Victorious 89h03'04"

2. Astana Premier Tech +15'34".

3. Jumbo - Visma +18'27"

4. AG2R Citroen Team +25'12"

5. INEOS Grenadiers +28'49".

\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA@dylan_teuns held off a rampant \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @tamaupogi in the rain to claim his 2nd stage win on the Tour!



Here's the final KM ⬇️



\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA@dylan_teuns s'offre une victoire de prestige au Grand Bornand en résistant au retour de \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @tamaupogi !



Revivez le dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/hN1cKnBoic