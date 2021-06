VIDEO Turul Franței: Tadej Pogacar s-a impus în etapa a cincea

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 32'00"

2. Stefan Küng (Groupama - FDJ) +19"

3. Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma) +27"

4. Wout van Aert (Jumbo - Visma) +30"

5. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) +31".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 16h51'41"

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +8"

3. Wout van Aert (Jumbo - Visma) +30"

4. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +48"

5. Alexey Lutsenko (Astana - Premier Tech) +1'21".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 89

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 84

3. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 78

4. Michael Matthews (Team BikeExchange) 78

5. Nacer Bouhanni (Team Arkéa - Samsic) 74.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Ide Schelling (BORA - hansgrohe) 5

2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 4

3. Anthony Perez (Cofidis) 3

4. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 2

5. Edward Theuns (Trek - Segafredo) 2.

Clasamentul pe echipe:

1. Jumbo - Visma 50h39'14"

2. EF Education - Nippo +02'25"

3. Bahrain Victorious +03'02"

4. Astana Premier Tech +03'23"

5. Deceuninck - Quick-Step +03'25".

Another TT from the Planche des Belles Filles playbook! \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @tamaupogi dominated the TT to gain time in the hunt for \uD83D\uDC9B



Watch his final KM ⬇️



Après La Planche des Belles Filles en 2020, \uD83C\uDDF8\uD83C\uDDEE @tamaupogi domine le CLM et gagne du temps dans la bataille au Maillot Jaune.#TDF2021 pic.twitter.com/QPAIhCPrIh