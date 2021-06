VIDEO Turul Franței: Mark Cavendish, prima victorie după o pauză de 5 ani - S-a impus în etapa a patra

Prezent la ediția din acest an a Turul Franței după accidentarea suferită de Sam Bennett, Cavendish a obținut prima sa victorie după o pauză de cinci ani. Ultimul succes înregistrat de Mark în "Marea Buclă" data din 16 iulie 2016, când britanicul se impunea în etapa a 14-a (între Montelimar și Villars-les-Dombes).

În clasamentul rutierilor cu cele mai multe victorii de etapă în Turul Franței, Mark Cavendish (31) este depășit doar de Eddy Merckx (34), legenda ciclismului belgian.

Clasamentul etapei:

1. Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) 03h20'17"

2. Nacer Bouhanni (Team Arkéa - Samsic) "

3. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) "

4. Michael Matthews (Team BikeExchange) "

5. Peter Sagan (BORA - hansgrohe) ".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 16h19'10"

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +8"

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +31"

4. Wout van Aert (Jumbo - Visma) +31"

5. Wilco Kelderman (BORA - hansgrohe) +38".

Clasamentul pe echipe:

3. Bahrain Victorious 49h00'00"

2. Jumbo-Visma +01'33"

3. Trek-Segafredo +01'43"

4. Astana Premier Tech +01'59"

5. EF Education - Nippo +02'02".

\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7 \uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF2 @MarkCavendish took his 31st stage victory today, his first since 2016, and what a way to do it!



Relive an incredible final KM



\uD83C\uDDEC\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEE\uD83C\uDDF2 @MarkCavendish remporte sa 31ème victoire d'étape, sa dernière remonte à 2016, et de quel manière ! #TDF2021 pic.twitter.com/1jM0f4lXr0