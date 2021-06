VIDEO Turul Franței: Tim Merlier, victorie în etapa a treia / Mathieu van der Poel păstrează tricoul galben

1. Tim Merlier (Alpecin - Fenix) 04h01'28"

2. Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) "

3. Nacer Bouhanni (Team Arkéa - Samsic) "

4. Davide Ballerini (Deceuninck - Quick-Step) "

5. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious) ".

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 12h58'53"

2. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) +8"

3. Richard Carapaz (INEOS Grenadiers) +31"

4. Wout van Aert (Jumbo - Visma) +31"

5. Wilco Kelderman (BORA - hansgrohe) +38".

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 80

2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 62

3. Tim Merlier (Alpecin - Fenix) 50

4. Michael Matthews (Team BikeExchange) 50

5. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 44.

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Ide Schelling (BORA - hansgrohe) 5

2. Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix) 4

3. Anthony Perez (Cofidis) 3

4. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 2

5. Edward Theuns (Trek - Segafredo) 2.

Clasamentul pe echipe:

3. Bahrain Victorious 38h59'09"

2. Jumbo-Visma +01'33"

3. Trek-Segafredo +01'43"

4. Astana Premier Tech +01'59"

5. EF Education - Nippo +02'02".

\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA @MerlierTim triumphs in Pontivy!

See the final KM ⬇️



\uD83C\uDDE7\uD83C\uDDEA @MerlierTim triomphe à @VillePontivy !

Regardez le dernier KM ⬇️#TDF2021 pic.twitter.com/VOTG5vcDpJ