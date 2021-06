VIDEO Turul Franței: Julian Alaphilippe (Quick-Step), victorie în prima etapă / O spectatoare, vinovată pentru o căzătură colectivă

Etapa a fost marcată de o mare căzătură colectivă care s-a produs cu aproximativ 45 de km înainte de linia de sosire.

Un ciclist al echipei Jumbo, germanul Tony Martin, plasat în primele rânduri ale plutonului, a lovit pancarta unei spectatoare aflată pe şosea. El a antrenat în cădere numeroşi rutieri, generându-se o imensă confuzie, cu ciclişti la pământ şi alţii depanaţi.

Germanul Jasha Sutterlin (DSM) a fost constrâns să abandoneze din cauza accidentului, survenit la km 152 al etapei.

Prima parte a plutonului a decis apoi să aştepte ca grosul grupului să se reformeze, cu cicliştii prinşi în căzătură.

Clasamentul etapei:

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 04h39'05"

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) +08"

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +08"

4. Jack Haig (Bahrain Victorious) +08"

5. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +08" etc.

Clasamentul general (tricoul galben):

1. Julian Alaphilippe (Deceuninck - Quick-Step) 04h38'55"

2. Michael Matthews (Team BikeExchange) +12"

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) +14"

4. Jack Haig (Bahrain Victorious) +18"

5. Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) +18" etc.

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

What finish! Relive the final KM as \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 @alafpolak1 attacked to grab the win on the 1st stage and take Yellow!



Quel final ! Revivez le dernier KM ! \uD83C\uDDEB\uD83C\uDDF7 @alafpolak1 attaque, remporte la 1ère étape et prend le @MaillotjauneLCL !#TDF2021 pic.twitter.com/aZVtn3B3gT