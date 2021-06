webPR: Marele maestru azer Shakhriyar Mamedyarov a câștigat trofeul Superbet Chess Classic 2021 și un premiu în valoare de 90.000 de dolari

Clasamentul la finalul competiției este următorul:„Avem o veste extraordinară pentru iubitorii șahului de la Garry Kasparov: următoarea ediție a Superbet Chess Classic Romania va avea loc în luna mai 2022. Suntem bucuroși că Garry Kasparov, echipa lui și jucătorii au apreciat calitatea organizării turneului de la București. România merită un loc vizibil pe harta șahului mondial și sperăm ca aceste turnee și revenirea marilor maeștrilor internaționali la București să inspire cât mai mulți copii să se orienteze spre acest sport al minții”, a declarat Augusta Dragic, președinta Fundației Superbet, care a organizat turneul.„Îi felicit pe toți participanții. Îl felicit pe câștigător. Folosesc această ocazie pentru a-i îndemna pe părinți să-i convingă pe copii să joace șah. Chiar dacă nu mai joc la fel de mult ca în copilărie, șahul mi-a format gândirea, capacitatea de a gândi mai mulți pași înainte, de a analiza posibila evoluție a mai multor piese”, a declarat Ludovic Orban, Președintele Camerei Deputaților, la festivitatea de premiere.„In fiecare zi am fost in Centrul Vechi și am întâlnit oameni minunați. Le mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest turneu. Mulțumesc, București! Vom reveni!”, a declarat Shakhriyar Mamedyarov, la primirea premiului.Totalul premiilor pentru competiția de la București se ridică la 325.000 dolari. Repartiția premiilor în bani este următoarea: premiul I- 90.000 de dolari; locul II – 60.000 de dolari; locul III – 45.000 de dolari; locul IV – 30.000 de dolari; locul V – 25.000 de dolari; locul VI – 20.000 de dolari; locul VII – 17.500 de dolari; locul VIII – 15.000 de dolari; locul IX – 12.500 de dolari; locul 10 – 10.000 de dolari. Cum Levon Aronian, Wesley So și Alexander Grischuk s-au aflat la egalitate de puncte pe locurile II-IV, au împărțit egal banii alocați pentru aceste poziții și au primit 45.000 de dolari fiecare. Teimour Radjabov și Anish Giri au împărțit premiile pentru locurile V-VI, primind fiecare 22.500 de dolari. Bogdan Deac și Fabiano Caruana au primit câte 16.250 de dolari, pentru locurile VI-VII. Constantin Lupulescu și Maxime Vachier-Lagrave au împărțit fondurile pentru locurile VIII și IX, revenindu-le fiecăruia câte 11.250 de dolari.Trofeul Superbet Chess Classic Romania este o statuetă creată de artistul Aurelian Aldescu, în 2019, special pentru etapa Grand Chess Tour din România. Ea simbolizează o sinteză între Coloana Infinitului a lui Constantin Brâncuși - elementul românesc - și un Rege - piesa principală din șah.Primele mutări ale Rundei a IX-a au fost făcute de doi invitați speciali: marele maestru internațional Florin Gheorghiu - cel mai mare șahist din istoria României, fost campion mondial la juniori și multiplu campion național - și Gică Popescu - unul dintre cei mai mari fotbaliști români, fost căpitan al celebrei echipe FC Barcelona, în prezent președinte la clubul de fotbal FC Viitorul și consilier onorific al prim-ministrului, responsabil cu organizarea EURO2020. În palmaresul lui Florin Gheorghiu se află și o victorie împotriva fostului mare campion mondial, Bobby Fischer, în 1966.Înaintea Rundei a IX-a, foștii fotbaliști, Gică Popescu și Ilie Dumitrescu, au jucat o scurtă partidă de șah, la una dintre mesele de competiție, care s-a încheiat cu victoria fostului căpitan al FC Barcelona.A fost primul duel încheiat al Rundei a IX-a. Marele maestru armean, Levon Aronian, nu și-a dorit să forțeze sau să își asume vreun risc. Imediat după terminarea partidei, a declarat că o remiză îi consolidează poziția atât în cadrul clasamentului final al acestui turneu, cât și în cadrul circuitului Grand Chess Tour.Marele maestru francez, Maxime Vachier-Lagrave, a obținut după deschidere o poziție cu un mic avantaj. În urma schimbului de Dame, s-a intrat într-un final relativ egal, iar trofeul Superbet Chess Classic a părut tot mai aproape de marele maestru azer, Shakhriyar Mamedyarov. Remiza a fost consemnată după câteva mutări.Jucătorul român Constantin Lupulescu a ales să înceapă partida cu mutarea 1.d4 și a încercat să-l surprindă pe marele maestru american Wesley So. Apărarea Nimzovici aleasă de Wesley So a fost o alegere solidă, care i-a asigurat un joc de mijloc echilibrat. Chiar dacă Regele negru era slăbit, lipsa unei dinamici a pieselor a făcut ca numărul 9 mondial să poată găsi cele mai bune continuări pentru a evita înfrângerea. Partida s-a încheiat cu remiză, în urma unui șah etern.Marele maestru olandez, Anish Giri, a încercat să pună presiune pe adversar într-o variantă din deschiderea Italiană, dar Alexander Grischuk a fost inventiv, într-o poziție echilibrată. În jocul de mijloc, Albul a avut un mic avantaj, dar simplificarea pieselor nu a fost în favoarea lui. După schimbul Damelor, s-a ajuns într-un final de Turnuri complet egal. Fără să mai prelungească partida, cei doi mari maeștri au ales o repetare a poziției care a dus la remiză.A fost partida care a pus punct turneului Superbet Chess Classic Romania 2021. Numărul doi mondial, Fabiano Caruana, a avut un mic avantaj întreaga partidă, dar Bogdan Deac a dovedit încă o dată că este un jucător redutabil și se poate lupta de la egal la egal cu titanii șahului mondial. Deși Fabiano Caruana a încercat preț de 74 de mutări să-l învingă pe tânărul jucător român, acesta a avut și astăzi o apărare perfectă. În cele din urmă, partida s- a încheiat cu remiză și Bogdan Deac, singurul junior din competiție, a ieșit pe locul 7.Competiția de șah clasic la București este prima etapă din Grand Chess Tour 2021 și se desfășoară sub sloganul. Șahiștii au jucat fiecare cu fiecare și au obținut puncte. Câștigătorul etapei a fost declarat pe baza punctelor acumulate.Mai multe informații despre cei 10 jucători, puteți găsi aici https://www.superchess.ro/index.php/grand-chess-tour/gct-2021 Turneul a avut loc între 5 și 14 iunie, cu excepția zilei de 10 iunie. În fiecare zi a turneului, invitați speciali au făctu prima mutare simbolică.În România, competiția a fost transmisă în direct de postul de televiziune LookSport și este comentată de Marii Maeștri Internaționali Alin Berescu (Căpitanul Echipei Naționale de Seniori) și Andrei Murariu, precum și Maestrul Internațional Gabriel Grecescu. În online și în străinătate, ea poate fi urmărită pe https://grandchesstour.org/ Sponsor principal: SuperbetSponsor: One UnitedParteneri media: PRIMA TV; NEWSWEEK, LOOKSPORT, GSP.ro, NEWS.RO, PROFIT.RO, HOTNEWS.RO, Financial Intelligence