​Box: Maria Claudia Nechita, aproape de JO de la Tokyo - Mai are nevoie de o victorie

Nechita a surclasat-o pe campioana mondială din 2018 şi va boxa în sferturi, în meciul decisiv, cu Aycan Guldagi (Turcia).





"Ornella o cunoştea foarte bine pe Nechita şi a avut o strategie de meci destul de bună. Ce n-a ştiut nemţoaica a fost că în ultimul an Claudia a lucrat mult la forţă, iar acum are nişte lovituri ce pot pune în dificultate pe oricine. Plus că a fost extrem de concentrată, motivată şi gata să dea totul pentru şansa de a merge la Olimpiadă. Este o munteancă hotărâtă şi puternică şi poţi să mergi cu ea la luptă, indiferent de adversar", a declarat antrenorul Adrian Lăcătuş, potrivit paginii de Facebook a Federaţiei Române de Box.





Tot vineri, Andrei Arădoaie a fost învins la puncte de britanicul Ben Whittaker, în optimile categoriei 81 kg.





La turneul de la Paris participă şi Cosmin Gîrleanu, singurul pugilist român calificat la JO de la Tokyo până acum, care va boxa în sferturile cat. 52 cu turcul Batuhan Ciftci.





Turneul preolimpic de box a început pe 14 martie 2020 la Londra şi a fost suspendat după două zile din cauza pandemiei de coronavirus. El a fost reluat din momentul întreruperii, cu aceleaşi tablouri.