21 de alergători chinezi au murit în timpul unui maraton din cauza condițiilor meteorologice extreme

Douăzeci şi unul dintre participanţii la o cursă de 100 km sâmbătă în munţii din nord-vestul Chinei au murit ca urmare a condiţiilor meteorologice severe, a informat duminică presa chineză.

Sportivii au fost ucişi în urma ploilor îngheţate însoţite de vânturi puternice de sâmbătă după-amiază, din pădurea râului Galben, lângă oraşul Baiyin, provincia Gansu (nord-vest), scrie News.ro.





Agenţia China Nouă a confirmat moartea a 21 de persoane, citând sediul serviciilor de urgenţă.





Televiziunea CCTV a raportat un număr similar, ultimul concurent dispărut fiind găsit mort.





Primarul Baiyin, Zhang Xuchen, a declarat că, sâmbătă în jurul prânzului, o parte deluroasă a traseului, situată între kilometrii 20 şi 31, a fost "brusc lovită de condiţii meteorologice catastrofale".





"În scurt timp, grindina şi ploaia îngheţată au lovit brusc această zonă şi au fost vânturi puternice. Temperatura a scăzut brusc", a spus Zhang.





Printre cei care au murit s-au numărat alergători chinezi de lungă distanţă, a informat presa locală.

"La un moment dat, nu puteam să-mi simt degetele, atât de frig era. În același timp, simțeam și că limba mi-a înghețat. M-am retras și am ajuns la jumătatea drumului din aval și am intrat într-o cabană de lemn, după indicațiile unui recuperator. Erau deja 10 alegători care veniseră mai devreme acolo și am așteptat în cabană să fim salvați, a durat în jur de o oră. Eventual, am fost 50 de alergători care s-au adăpostit în cabană",