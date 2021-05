Ce a declarat Robert Glință după ce a devenit campion european în proba de 100 de metri spate

Natație

Înotătorul Robert Glinţă a declarat sâmbătă, pentru Agerpres, că se bucură pentru medalia de aur la Campionatele Europene de nataţie de la Budapesta şi că speră că a spart gheaţa în ceea ce priveşte obţinerea altor titluri de campioni la masculin, performanţa sa fiind deocamdată unică.





El a lăudat şi performanţa colegului său David Popovici, care a reuşit să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo la vârsta de 16 ani.





"Mă bucur că am reuşit să sparg gheaţa, sunt primul medaliat cu aur la masculin. Eu sper că aşa să fie, că am spart gheaţa şi după mine vor începe să curgă alte titluri de campioni europeni. Cu mine sau cu alţii care vin din spate. Spre exemplu, David Popovici, care a reuşit o performanţă fabuloasă, uluitoare pur şi simplu reuşind să se califice la Jocurile Olimpice de la Tokyo la vârsta de 16 ani. Este un caracter de admirat, îl apreciez foarte mult şi cred că are toate şansele, este setat pentru succes.

Am primit destul de multe mesaje de felicitare, a fost foarte greu să răspund la toate pe moment, pentru că în dimineaţa următoare am avut de înotat proba de 200 m (spate), seria de calificări. Abia după ce am terminat concursul am reuşit să mă ocup de felicitări.

Oricum este foarte îmbucurător să ştiu că am reuşit să ating inimile atât de multor persoane care şi-au rupt puţin din timpul lor să mă felicite pentru acest rezultat de care nu mă bucur doar eu. Asta mă încântă şi pe mine, că am reuşit să bucur o ţară întreagă", a declarat Glinţă.





El a afirmat că rezultatele de la Budapesta îi dau speranţe în ceea ce priveşte obţinerea unei medalii olimpice la Tokyo: "Dacă o medalie olimpică de aur sau orice alt metal este greu de prezis şi de promis, ceea ce pot să vă asigur este că eu voi face tot ce îmi stă în putere să obţin cel mai bun rezultat posibil şi că o să încerc să le fac faţă tuturor, să le ţin piept pretendenţilor la medalia de aur de la Jocurile Olimpice.



Acum ce se va întâmpla rămâne de văzut, vă daţi seama că este o competiţie extrem de puternică şi tocmai acest lucru mă motivează şi pe mine să fac tot ce îmi stă în putere să le ţin piept. Absolut, cu siguranţă aceste rezultate îmi dau speranţe, este o foarte mare confirmare această medalie. Şi timpul este foarte îmbucurător pentru mine, este o confirmare a pregătirii de până acum. Şi, ştiind că suntem pe calea cea bună, este o sursă foarte mare de încredere pentru ceea ce facem şi în ceea ce urmează să facem în continuare, şi de motivaţie, să încercăm să ţinem ştacheta la fel de ridicată".





Robert Glinţă consideră că întrecerea europeană a constituit un bun prilej de a afla stadiul pregătirii sale în perspectiva participării la Jocurile Olimpice.





"A fost un concurs de verificare, ca să spun aşa, a pregătirii acumulate în ultimii doi ani de zile, pentru că nu am mai avut o competiţie internaţională în bazin de 50 m şi chiar eram curioşi să vedem la ce nivel ne situăm cu pregătirea acumulată până acum. Mai ales că suntem în prag de start a Jocurilor Olimpice. Desigur, a fost o competiţie încununată cu foarte mare succes, argintul la 50 m spate a însemnat foarte mult, chiar dacă timpul pe care l-am avut a fost sub recordul meu personal. Totuşi anul acesta accentul se va pune pe proba de 100 de m spate, pentru că aceasta este proba la care m-am calificat la Jocurile Olimpice, pentru că nu există probă de 50 m la Jocurile Olimpice.

La proba de 100 de metri pot să spun că am fost extrem de mulţumit de felul în care am abordat-o şi în calificări şi în semifinale. Odată ce am concurat în semifinale am ştiut cum să abordez finala din punct de vedere tactic ca să obţin un rezultat mai bun decât am avut în seria de calificări şi în semifinală. Încă din calificări şi semifinală am reuşit să îmbunătăţesc timpul meu personal, ceea ce a fost îmbucurător. Reuşind un timp de record personal am ştiut că mai am de unde să scot ceva pentru finală pentru un rezultat mai bun.

De asta sunt cel mai încântat şi satisfăcut, de felul în care am reuşit să abordez proba de 100 de m spate şi, desigur, medalia de aur este cireaşa de pe tort care a încununat această probă. Pregătirea a decurs foarte bine, nu au mai existat competiţii internaţionale de doi ani de zile, însă eu bineînţeles că nu am stat pe loc, mă pregătesc cu motoarele turate la maximum pentru Jocurile Olimpice. Şi a fost un pas destul de important trecerea prin aceste Campionate Europene pentru a ne evalua pregătirea acumulată până acum.

Obţinând aceste rezultate îmbucurătoare am aflat că suntem pe calea cea bună şi ştim ce să facem în continuare pentru a încerca să ne păstrăm acest trend ascendent în performanţă", a mai spus Glinţă.





Înotătorul român Robert Glinţă, calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a cucerit la Campionatele Europene de nataţie de la Budapesta două medalii, aur în proba de 100 m spate şi argint la 50 m spate.





Robert Andrei Glinţă a stabilit joi şi un nou record naţional al probei de 100 m spate, după ce îl doborâse în serii (53 sec 26/100) şi semifinale (52 sec 97/100). Vechea performanţă îi aparţinea tot lui Glinţă, din 27 mai 2018 (53 sec 32/100).





Este prima medalie de aur cucerită de România la un Campionat European de nataţie pentru seniori, în probele masculine, şi cea dintâi după o pauză de 17 ani - ultima realizare fiind reuşită de Camelia Potec în 2004, la Madrid, în proba de 200 m liber, potrivit Federaţiei Române de Nataţie şi Pentatlon Modern.