VIDEO O sportivă însărcinată în luna a opta a câștigat medalia de aur la Taekwondo

"E un privilegiu pentru mine (n.r. să câștige). Am decis să încerc să mă antrenez de câteva ori. M-am simțit foarte bine. Înainte să rămân însărcinată mi-a plăcut mereu să lucrez mult la antrenamente. Nu am observat acum vreo mare diferență", a punctat sportiva.



Aminat Idrees nu a scăpat nici de critici, fiind destui cei care i-au reproșat că ar fi putut pune în pericol viața copilului.



"Nu au fost riscuri prea mari, am primit ok-ul atât de la doctorul meu, cât și de la organizatori", a conchis Aminat.





Organizatorii au numit-o de altfel pe Aminat "o adevărată inspirație".



"Ea a avut aprobarea de a participa. De asemenea, se pregătea în mod regulat de luni de zile înainte de a participa la competiție", a precizat președintele Comitetului de Organizare.



An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs