VIDEO Modul unic în care un gimnast îndeamnă lumea să se vaccineze împotriva Covid-19

Subiectul vaccinării împotriva Covid-19 este unul intens mediatizat în actuala perioadă, iar un gimnast american nu a ratat ocazia de "a participa" și el la discuție așa cum a putut mai bine.



"Este certificatul meu de vaccinare....mergeţi să vă vaccinaţi", a declarat sportivul.

Manivong a fost numit sportivul All-American al sezonului regulat al College Gymnastics Association la sărituri, transmite News.ro.



This is Evan Manivong. A gymnast for the University of Illinois.



He stuck this landing and then celebrated by flashing his vaccination card.



Fantastic...pic.twitter.com/7JuNRv8nwx