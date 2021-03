​VIDEO Patinaj artistic: Victoria Sinitsina şi Nikita Katsalapov, campioni mondiali la dans pe gheaţă

Sinitsina şi Katsalapov, campioni europeni în 2020, s-au impus cu un total de 221,17 puncte, devansându-i pe americanii Madison Hubbell şi Zachary Donohue, medaliaţi cu argint (214,71 puncte), şi pe canadienii Piper Gilles şi Paul Poirier, care au intrat în posesia medaliilor de bronz (214,35 puncte).

În condiţiile unui calendar perturbat de pandemia de coronavirus, francezii Papadakis şi Cizeron, vicecampioni olimpici în 2018, au anunţat în luna ianuarie decizia de a nu lua parte la Mondialele din Suedia, preferând să se concentreze asupra pregătirilor pentru JO de la Tokyo.

Conform Xinhua, acesta este primul titlu mondial la dans pe gheaţă cucerit de un cuplu din Rusia începând din 2005.

\uD83C\uDFC6 Victoria Sinitsina and Nikita Katsalapov are the new World Champions in the Ice Dance at the ISU World Figure Skating Championships!



