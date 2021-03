​VIDEO Patinaj artistic: Nathan Chen, campion mondial pentru a treia oară consecutiv

Aflat pe locul al treia după programul scurt, Chen (21 ani) a reuşit o evoluţie remarcabilă în programul liber, cu cinci sărituri cvadruple, ocupând prima poziţie la general, cu un total de 320,80 puncte.

\uD83C\uDFC6 Nathan Chen skates a clean program to reclaim his World title in the Men's Free Skating at the ISU World Figure Skating Championships!



Final results: https://t.co/VIQO2st2ql#WorldFigure #FigureSkating pic.twitter.com/KDtcsZjWcO — ISU Figure Skating (@ISU_Figure) March 27, 2021

Medalia de argint a revenit tânărului patinator japonez Yuma Kagiyama (17 ani), aflat la prima sa participare la Campionatele Mondiale, care a acumulat 291,77 puncte, în timp ce Yazuru Hanyu a fost nevoit să se mulţumească cu poziţia a treia (289,18 puncte), nereuşind să-şi păstreze avansul obţinut după programul scurt, pe care l-a încheiat cu cel mai mare punctaj.





Concursul feminin din cadrul Mondialelor de la Stockholm a fost dominat de reprezentantele Rusiei, care s-au clasat pe primele trei locuri. Medalia de aur a fost câştigată de Anna Shcherbakova, cu un total de 233, 17 puncte, urmată de Elizaveta Tuktamysheva (220,46 puncte) şi Alexandra Trusova (217,20 puncte).

"Este incredibil. Faptul că pot să fiu aici, la acest Campionat Mondial, după acel an fără precedent.... sunt foarte bucuros că sunt aici. Am avut ceva probleme la naţionale şi la începutul programului scurt. Voiam să pot părăsi competiţia mulţumit de felul în care am patinat la programul liber. Am reuşit acest lucru şi sunt încântat",