Marvin Hagler va rămâne drept unul dintre cei mai mari pugilişti din lume, după ce a oferit meciuri memorabile contra lui Sugar Ray Leonard, Thomas Hearns sau Roberto Duran. Americanul şi-a păstrat titlurile WBA, WBC şi IBF prin 12 victorii consecutive între 1980 şi 1987.

Din 67 de meciuri la profesionişti, el a obţinut 62 de victorii, din care 52 prin KO.

Născut la 23 mai 1954 la Newark, Marvin Nathaniel Hagler şi-a început cariera în 1973, informează News.ro.

The greatest 3 minutes in #boxing history.



\uD83E\uDD4A Hagler vs. Hearns

\uD83D\uDD14 Round One

\uD83D\uDCCD Las Vegas

\uD83D\uDDD3 April 15, 1985



As fitting a tribute as any to one of the sport's all-time finest. pic.twitter.com/xxRgSdGZsw