NFL: Tom Brady (43 de ani) și-a prelungit contractul cu Tampa Bay Buccaneers

Brady, care avea contract cu Tampa Bay până la finalul acestui sezon, a semnat până în 2022.

Brady va avea 45 de ani în 2022, iar el a spus mereu că se va retrage când va ajunge la această vârstă.

Venit în martie trecut la Tampa Bay după 20 de ani petrecuţi la New England Patriots, Tom Brady, şi-a condus noua echipa la cea de-a doua victorie din Superbowl, după ce formaţia din Florida a cucerit Trofeul Vince Lombardi în 2002.

Brady a scris istorie la New England Patriots, unde a câştigat Super Bowl de şase ori, un record, şi a disputat 285 de meciuri.

El a jucat, la 7 februarie, a zecea finală a campionatului de fotbal american din carieră, de asemenea un record, potrivit News.ro.

