​Box: Saul ''Canelo'' Alvarez şi-a apărat cu succes centurile: "Nu contează că adversarii sunt mai mari"

Alvarez a dominat lupta încă de la primul gong al meciului şi l-a trimis la podea pe turc în repriza a treia. Yildirim nu a mai reluat lupta în repriza a patra, informează Agerpres

''Am vrut să fac un meci mare şi asta am făcut. Aveam nevoie de un KO şi asta am reuşit. Nu contează că adversarii sunt mai mari, că au alonjă mai mare sau un antrenor bun. Eu am venit să îmi fac treaba, am venit aici să câştig'', a declarat Alvarez, 30 ani, care a semnat a 55-a sa victorie din carieră (37 KO), faţă de o înfrângere şi două egaluri.





Yildirim, 29 ani, cu 21 victorii şi 3 înfrângeri în palmares, a fost challenger obligatoriu pentru Alvarez, care şi-a fixat ca obiectiv unificarea titlurilor la categoria super-mijlocie.





''Vreau să intru în istorie. Nimeni nu a reuşit acest lucru'', a spus pugilistul mexican, care urmează să lupte pe 8 mai cu campionul WBO, britanicul Billy Joe Saunders. Americanul Caleb Plant, campionul IBF, ar urma să fie următorul adversar al lui Alvarez în luna septembrie.