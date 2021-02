Chris Froome și sursa de inspirație - Vrea să câștige Turul Franței la 35 de ani

Ciclistul britanic Chris Froome speră că victoria forţei mentale asupra materiei îl va ajuta să câştige pentru a cincea oară Turul Franţei la vârsta de 35 ani, ceea ce îi va permite să se alăture clubului de elită al marilor sportivi cu o carieră îndelungată şi de succes, transmite Reuters.

Froome, în prezent la echipa Israel Start-Up Nation,, iar exemplul cel mai la îndemână este, quarterback-ul echipei Tampa Bay Buccaneers, care a reuşit să câştige în această lună al şaptelea său inel de Super Bowl la"Începe să devină o dorinţă imensă dar după patru titluri, am ajuns aşa de aproape de record. Acum nimic nu mă mai trage înapoi. Mi-ar plăcea să dau tot ce pot. Mintea este deasupra materiei şi sper că organismul meu o va urma", a declaratpentru ziarul The Guardian.Primul succes al lui Froome în Marea Buclă a venit în, urmat de cele dinşi, dar anul trecut britanicul a fost lăsat în afara echipeidin Turul Franţei, dar înva concura în tricoul luiBritanicul speră să concureze la cel mai înalt nivel încă cel puţin cinci ani: ''Vedem tot mai multe exemple în sportul profesionist şi cel mai recent este Tom Brady, care are o poveste incredibilă''.În 2019, după un accident grav în Criterium du Dauphine, Froome s-a ales cu multiple fracturi la gât, femur, cot, şold şi coaste, dar el este complet recuperat acum.''Nu mai simt dureri acum. Am un disconfort când dorm pe partea dreaptă şi simt uneori arsuri la plăcuţa implantată, dar nu mă afectează când sunt pe bicicletă'', a adăugat campionul britanic, care participă în aceste zile la Turul Emiratelor Arabe Unite, transmite Agerpres