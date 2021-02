Săritura în înălțime: Blanka Vlasic, dublă campioană mondială, s-a retras la 37 de ani

Croata Blanka Vlasic, în vârstă de 37 de ani, dublă campioană mondială la săritura în înălţime, a anunţat, vineri, că s-a retras din activitatea sportivă.

“De la Rio, am încercat să trec peste accidentări, au fost patru ani de speranţă că mă voi provoca din nou în concurs. Respir sport de când m-am născut, săritura în înălţime este o parte din mine, şi va fi mereu astfel. Astfel, decizia de a-mi încheia cariera vine natural (...) Sunt mândră de cariera mea. Deşi atletismul este un sport individual, am simţit mereu că fac parte dintr-o echipă, pentru că nu am sărit doar pentru mine. Să fac turul victoriei cu drapelul Croaţiei a fost mereu cea mai mare onoare pentru mine. Cu linişte în inimă, recunoştinţă şi aplauze, trec la următoarea pagină a vieţii mele”, a precizat Vlasic într-un comunicat.

One of the greatest high jump battles ever.



Happy retirement @blanka_vlasic \uD83E\uDD73 pic.twitter.com/D6tZQMBVAj — World Athletics (@WorldAthletics) February 19, 2021

Blanka Vlasic a câştigat titlul mondial la săritura în înălţime în 2007 şi în 2009. Ea a obţinut medalia de aur şi la CM în sală din 2008 şi 2010. La Campionatele Europene, ea a câştigat titlul continental în 2010. Croata are în palmares şi un argint olimpic, obţinut în 2008 la Beijing, şi un bronz olimpic (Rio 2016).