Haltere: Românul Dumitru Captari, acuzat de schimbarea unei probe de urină

Acuzaţia survine după ce, în urma raportului întocmit de Agenţia Mondială Antidoping (AMA/WADA) în privinţa practicilor legate de dopaj în cadrul IWF, publicat toamna trecută, ITA (Agenţia Internaţională de Testare) a primit dosarul cazului intitulat ''Operaţiunea Săgeata'' (Operation Arrow), iar după analiză a decis că s-a produs încălcarea regulamentului antidoping, prin schimbarea unei probe de urină întreşi, cărora le-a fost comunicată punerea sub acuzare, potrivit articolului 2.2 din Regulamentul antidoping al IWF

Fapta s-ar fi produs în 2016, iar sportivii sunt suspendaţi provizoriu până la luarea unei decizii definitive.



Captari a mai fost suspendat pentru dopaj între 11 ianuarie 2018 şi 11 ianuarie 2020.



Dumitru Captari (31 ani), născut la Chişinău, a reprezentat România începând din 2015, iar în 2016 a cucerit trei medalii de bronz la Europenele din Norvegia (cat. 77 kg). El a ocupat locul 14 la cat. 77 kg la JO de la Rio, din 2016.



În noiembrie, CIO a descalificat trei halterofili români care au participat la JO de la Londra, din 2012, pe motiv de dopaj: Răzvan Martin, Gabriel Sîncrăian şi Roxana Cocoş.





2010 - Ninel Miculescu (suspendat pe viaţă la 3 noiembrie 2010)





2011 - Leonard Dumitru Cobzariu (suspendat între 08.09.2011-08.09.2013), 2011 - Alexandru Roşu (14.04.2011 - 14.04.2013)





2012 - Marius Danciu (15.11.2012 - 21.12.2014), 2012 - Florin Ionuţ Croitoru (13.03.2019-12.03.2021), 2013 - Elena Ramona Andrieş (08.04.2013-08.04.2015), 2013 - Răzvan Constantin Martin (11.04.2013-11.04.2015),







2013 - Gabriel Sîncrăian (23.09.2013-23.09.2015), 2013 - Georgiana Andreea Titeş (23.09.2013-23.09.2015),







2014 - Mădălina-Bianca Molie (15.10.2014-15.10.2016), Loredana-Elena Toma (15.10.2014-15.10.2016), 2015 - Adrian-Grigore Lingurar (31.03.2015-31.03.2019), 2015 - Mihai Alexandru Popescu (11.05.2015-11.05.2019),







2015 - Daniel-Florin Vizitiu (31.03.2015-31.03.2019), 2016 - Alina-Alexandra Popovici (11.08.2016-11.08.2020),







2016 - Gabriel Sîncrăian (12.08.2016-12.08.2024)





2017 - Dumitru Captari (11.01.2018-11.01.2020)





2018 - Monica Suneta Csengeri (27.07.2018-02.12.2019), 2018 - Cristina Iovu (15.12.2018-15.12.2026)





Potrivit site-ului Federaţiei Internaţionale de Haltere, România are înregistrate alte- Paul Dumitraşcu (18.12.2019-17.10.2020).Conform deciziei luate de IWF în 2017, la Tbilisi, orice ţară care are trei sau mai multe cazuri pozitive la retestările CIO de la probele prelevate la JO 2008 şi JO 2012 riscă să primească un an de suspendare.În cazul depăşirii a 20 de cazuri de dopaj începând cu 2008, numărul de locuri la haltere pentru o ţară la JO 2020 este redus la două, din maximum posibil de opt, relatează Agerpres