Simona Halep, pregătită mental pentru carantină: "Suntem mai obişnuiţi să petrecem mai mult timp în case"

''Ştiu că va fi dificil din punct de vedere mental, dar consider că experienţele mele în bulele securizate din 2020 mă vor ajuta să fac faţă'', a spus Halep pentru Reuters, adăugând că este recunoscătoare pentru fereastra de cinci ore în care se poate antrena în fiecare zi pe perioada carantinei din Australia.





''Sunt mai puţin stresată şi pentru că ştiu că în Australia au COVID-19 sub control şi odată ce voi ieşi din carantină voi fi liberă'', a subliniat românca.





Halep (29 ani), campioană la Wimbledon în 2019, a avut un sezon 2020 bun, în ciuda pandemiei de coronavirus, cu o serie de 17 victorii consecutive, nu a participat la US Open din cauza noului coronavirus, dar în cele din urmă s-a infectat cu COVID-19.





Campania 2021 va debuta cu o călătorie lungă până în Australia la mijlocul lunii ianuarie, urmată de cele două săptămâni de carantină înaintea turneului de Grand Slam care va debuta pe 8 februarie.





''Lockdown-ul de anul acesta ne-a făcut să fim mult mai obişnuiţi să petrecem mai mult timp în case decât o făceam înainte'', a mai spus Halep.





Ultimul meci oficial susţinut de Simona Halep a avut loc la începutul lunii octombrie, la Roland Garros, iar jucătoarea constănţeană speră să dispute câteva partide la un turneu WTA 500 la Melbourne Park, pentru a-şi face încălzirea înaintea competiţiei de Grand Slam.





Halep s-a referit şi la pregătirea sa pentru noul sezon: ''Am lucrat mult la condiţia fizică. Trebuie să am grijă de corpul meu mai mult decât de obicei, fac multe exerciţii de întărire şi de viteză, iar de la începutul lunii decembrie am început să lucrăm pe teren. Am făcut multe exerciţii şi repetări, iar acum în sfârşit am început să joc contra unor fete din România, pregătindu-mă pentru meciurile din Australia''.





Campioana de la Roland Garros din 2018 a vorbit şi despre cum a trecut prin momentele în care a fost infectată cu COVID-19, în octombrie: ''Din fericire nu am avut simptome grave, dar ca sportivă profesionistă am fost îngrijorată în legătură cu plămânii mei şi am făcut multe teste, însă totul a fost bine''.





Halep a câştigat trei titluri în 2020, la Dubai, Praga şi Roma, iar la Australian Open a fost semifinalistă.





''Mă uit înapoi cu mândrie la sezonul 2020, cu un simţ de împlinire, mai ales având în vedere condiţiile cu COVID-19'', a mărturisit Halep, care vrea să joace la simplu şi dublu la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi să câştige o medalie.





''Când s-a întrerupt sezonul ... era neclar dacă putem juca tenis în 2020. A fost dificil din punct de vedere mental. Am avut timp să apreciez tenisul, să fiu recunoscătoare pentru şansa de a juca din nou tenis'', a concluzionat Simona Halep.