VIDEO ​Turneul celor Patru Trambuline: Kamil Stoch a câștigat etapa a treia, la Innsbruck - Polonezul, lider la general

Pe locul secund s-a clasat slovenul Anze Lanisek, 249,6 puncte (sărituri de 127,5 şi 123,5 m), podiumul fiind completat de un alt polonez, campionul en titre Dawid Kubacki, care a totalizat 248,3 puncte (sărituri de 126, respectiv 127 metri).

Germanul Karl Geiger a câştigat primul concurs din Turneul celor Patru Trambuline (Oberstdorf), Kubacki s-a impus la Garmisch-Partenkirchen, iar ultima etapă va avea loc în Austria, la Bischofshofen, în data de 6 ianuarie.

În ierarhia generală, Stoch are un avans de 15,2 puncte faţă de conaţionalul său Kubacki, în timp ce liderul Cupei Mondiale, norvegianul Halvor Egner Granerud (locul 15 la Innsbruck) este al treilea, la 20,6 puncte, iar Geiger (locul 16 duminică) e al patrulea, la 24,7 puncte.

"This man will go to Bischofshofen in search of a THIRD Four Hills triumph!"



Kamil Stoch takes the lead in Innsbruck ahead of Wednesday's final leg \uD83C\uDFBF pic.twitter.com/THu1POSnY2