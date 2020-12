​VIDEO Benny Adegbuyi a obținut victoria carierei / Românul l-a învins prin KO tehnic pe Badr Hari

Victoria a venit în debutul ultimei reprize, luptătorul român de kickboxing umplându-l de sânge pe legendarul marocan, nevoit să abandoneze.

Primă rundă a fost una echilibrată, începută agresiv de marocan, dar controlată mai bine de Adegbuyi, cu lovituri de picior care l-au ținut la distanță pe Hari. Mai mult, Benny a prins o lovitură de pumn care a părut că l-a afectat pe adversarul său. În ciuda evidențelor, doi arbitri au atribuit repriza marocanului.

Benny a continuat să controleze distanța și în repriza secundă, făcând în permanență pasul înainte. Când mai era mai puțin de un minut românul a încasat o stângă ce l-a doborât, dar acesta a rezistat terminând repriza în picioare.

Decis să treacă rapid peste momentul dificil din repriza anterioară, Benny a atacat din primele secunde ale ultimei runde. Un upercut l-a pus la podea pe marocan, spărgându-i nasul. Badr Hari s-a văzut apoi nevoit să abandoneze, după ce a fost trimis a doua oară la podea și numărat.

.@AdegBenny survives and conquers!



He storms back to beat Badr Hari via third round TKO! #GLORY76 pic.twitter.com/Etcuzbtc9v