Scandal la lotul olimpic de bob - COSR cere un nou antrenor după ce sportiva Ioana Gheorghe l-a acuzat de hărţuire pe Paul Neagu

​Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a luat cunoştinţă încă de la început de faptele petrecute la Lotul Olimpic de Bob al României, în cantonamentul din Letonia, de la Sigulda, şi dezaprobă orice gest care aduce atingere oricărui sportiv. Reacţia vine după ce sportiva Ioana Gheorghe l-a acuzat de hărţuire pe antrenorul Paul Neagu, informează News.ro.







Ce spune COSR







"Comitetul Olimpic şi Sportiv Român (COSR) cere Federaţiei Române de Bob şi Sanie (FRBS) ca până la definitivarea cercetării să numească un nou antrenor care să asigure continuitatea pregătirii pentru componentele Lotului Olimpic de Bob şi participarea la competiţiile internaţionale din calendarul Federaţiei Internaţionale de Bob şi Skeleton.







Totodată, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român a solicitat în regim de urgenţă Federaţiei Române de Bob şi Sanie să analizeze situaţia şi să acţioneze rapid pentru clarificare şi soluţionare.







COSR îşi exprimă totalul dezacord faţă de astfel de situaţii şi oferă sprijin total pentru ca sportiva Ioana Teodora Gheorghe să îşi poată continua pregătirea în condiţii de siguranţă până la soluţionarea şi clarificarea situaţiei. Ne manifestăm totala deschidere şi sprijinul necondiţionat pentru ceilalţi sportivi ai Lotului Olimpic de Bob al României.







Activitatea lor trebuie să continue, sezonul competiţional este la început iar pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la Beijing 2022 este în plină desfăşurare. Salutăm orice decizie a persoanelor din anturajul sportivilor care ar putea debloca situaţia, pentru suportul psihic şi mental al acestora.







Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Mihai Covaliu va prezenta situaţia Comitetului Executiv de miercuri, 25 noiembrie 2020, în regim de urgenţă. COSR respinge şi retrage orice sprijin persoanelor care încalcă prevederile Chartei Olimpice", anunţă Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.





Ce spune sportiva care-l acuză pe antrenor de hărțuire





Într-un material pentru ziuadevest.ro, Ioana Gheorghe povesteşte cum antrenorul a intrat peste ea, în timpul cantonamentului echipei de bob din Letonia.



„Am avut nişte altercaţii cu această fată, colega mea [colega1]. Fiind rivale, ne urmărim fiecare interesul. De anul trecut şi până acum, eu sunt titulară, sunt împingătoarea numărul 1. Ea a făcut tot posibilul să încerce să mă saboteze. (…) Eram cazate toate într-un apartament: un living şi un dormitor. Eu şi cu [colega 2] am stat în living şi ele au stat în dormitor.







Patul meu era aproape de ieşire. Ea (colega 1 – n.r.) trântea uşile intenţionat şi ţipa intenţionat. Am rugat-o frumos să nu mai trântească uşile, a început din nou cu miştouri, să zic aşa. M-am dus la antrenor şi i-am explicat situaţia. L-am rugat să mă lase să mă odihnesc. El a început de atunci: «Unde vrei să te muţi, băi fato? Fă-ţi bagajele şi du-te acasă!». I-am spus logodnicului meu despre treaba asta şi au vorbit la telefon.







Antrenorul i-a spus lui la telefon că eu deja am început să nu mai progresez, că are deja două mediocre, pe [colegele 1 şi 3] şi că eu devin a treia, că am început să dau starturi foarte proaste, că pot să plec acasă.



În ziua respectivă, îşi ţinea ziua de naştere una dintre colege. Paul Neagu, antrenorul, ştia că am rămas singură în cameră, că fetele au mers la băieţi, în clădirea de lângă, şi că eu niciodată nu merg în cameră la ei.







Atunci, mi-a trimis un mesaj pe WhatsApp, în care mi-a spus că fetele au plecat la băieţi şi m-a întrebat dacă putem să discutăm puţin. I-am răspuns, între ghilimele, cu ceea ce mi-a spus logodnicul meu că a vorbit cu el, «că sunt mediocră, că nu mai progresez, că îmi fac bagajele să plec acasă». A văzut mesajul după 10 minute şi în nici 12, în total, a fost la mine în cameră.



Eram în lenjerie intimă, numai ce ieşisem de la duş. A intrat peste mine în cameră, nici nu l-am văzut la început, pentru că ascultam muzică în căşti. Când l-am văzut, eram la mine la pat. Mi-a smuls telefonul din mână.







În momentul în care i-am spus să îmi dea telefonul înapoi, că nu are niciun drept să îl ia, s-a repezit. Eu eram în pat şi el stătea în picioare şi se uita de deasupra mea. Avea telefonul în mână şi a încercat să dea cu el în mine. Atunci, l-am prins de mână, l-am întrebat «Ce faceţi?».







A încercat să mă jignească şi să mă înjure. Eu am strigat-o pe colega mea care era în dormitor. El a început să îmi râdă în faţă «Nu ai martori, nu ştie nimeni». Până la urmă, a văzut că era în cameră. A început să spună «Nu ţi-am făcut nimic, nici nu te-am atins.







Ioana Gheorghe pentru ziuadevest.ro.

Niciun fel de problemă, acum ies din cameră». Îi zicea colegei «Fata asta are halucinaţii, nu ştie ce vorbeşte. A luat-o razna, a înnebunit. Îi trebuie psihiatru». După ce a plecat, am întrebat-o pe colega mea dacă a auzit ce s-a întâmplat, a spus că nu…”. La fel, când a venit şi poliţia, la apelul logodnicului, colega nu a recunoscut nimic. „Mi-au râs în nas”, a mai spuspentru





Ioana Gheorghe (stânga), antrenorul Paul Neagu și Andreea Grecu

Sursa foto: ziuadevest.ro