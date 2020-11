Ciclism: Eduard Grosu, locul 9 în cursa cu eliminare la Europenele pe velodrom de la Plovdiv

Sportivul român Eduard-Michael Grosu s-a clasat pe locul 9 în cursa cu eliminare, miercuri, în prima zi a Campionatelor Europene de ciclism pe pistă de la Plovdiv, informează Agerpres.





Victoria a revenit britanicului Matthew Walls, urmat de portughezul Iuri Leitao şi de rusul Serghei Rostovţev. La cursă au participat 17 ciclişti.





''Azi, în ciclismul românesc s-a aprins o rază de speranţă prin clasarea lui Eduard Grosu pe locul 9 la Campionatele Europene de velodrom! Sunt extrem de fericit, mă bucur ca şi cum aş fi câştigat eu! Vreau să îl felicit şi îi mulţumesc pentru că a crezut în mine şi în Cristiano Valoppi şi a acceptat să vină pe velodrom, să fie un pionier în disciplina de pistă.

Am fost contestat după ce am cumpărat roţi de pistă pentru federaţie, am fost contestat pentru faptul că organizez un cantonament pentru această disciplină pentru loturile naţionale, am fost contestat pentru că am adus un specialist recunoscut internaţional, pe Cristiano Valoppi. Dar, într-un final, vreau să spun că a meritat tot! Am putut demonstra că acest proiect este unul sustenabil şi valoros! Ne aşteaptă zile importante mai departe şi le ţin pumnii lui Dani Crista şi Norbi Szabo!'', a scris preşedintele Federaţiei Române de Ciclism, Eduard Novak, pe Facebook.





''După mulţi ani de clasare pe ultimele poziţii la competiţiile internaţionale ale lotului naţional de pistă avem un rezultat top ten. Faptul ca un profesionist vine pe velodrom este un semn important pentru ciclişti. Edi este în pregătire centralizată cu Cristiano Valoppi de patru săptămâni aici la Plovdiv şi acesta este rezultatul! Este doar începutul!'', a subliniat Novak.