Covid-19: Modificări la nivel de testare pentru sportivii din România

Minge de fotbal in vremea pandemiei

"Am o veste bună. Lucrăm la modificarea ordinului care reglementează modul de testare a sportivilor din România. În România de curând au fost certificate acele teste ieftine şi rapide care funcţionează în Uniunea Europeană. Iar sportivii din România vor putea folosi aceste teste mult mai ieftine pentru competiţiile noastre interne. Eu ştiu că preţul lor este undeva la 5 euro.







Chiar în aceste momente am modificat şi am trimis la Ministerul Sănătăţii noul ordin care practic dă posibilitatea sportivilor să folosească aceste teste ieftine şi eficiente. Deblocăm astfel şi competiţiile pentru copii şi juniori, pentru că asta era marea problemă, nu îşi permiteau testele PCR. Acum putem debloca şi ligile inferioare. Deci e o chestiune de o zi sau două... voi anunţa public atunci când va veni şi de la Ministerul Sănătăţii acest ordin modificat", a afirmat Stroe.



Ministrul a subliniat că sportul este unul dintre domeniile foarte bine reglementate în România în ceea ce priveşte siguranţa în contextul pandemiei, el precizând că numărul cazurilor este unul "relativ mic".



"Din cauza pandemiei, se ştie că sportul a fost blocat. Dar am reuşit să îl deschidem în siguranţă treptat. Iar toţi cei care practică sport azi după regulile MTS şi MS o fac în deplină siguranţă. Există filtre care împiedică deschiderea focarelor în sport şi care protejează sănătatea sportivilor.