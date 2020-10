Larisa Iordache, testată pozitiv cu coronavirus - Cum se simte gimnasta

“Gimnastica m-a învăţat să fiu o persoană... pozitivă! Aşteptam un test pozitiv la verificarea de la Izvorani unde trebuia să concurez pentru prima dată după 3 ani! Pregătită, cu ambiţie şi multă determinare alături de antrenorii mei. Eram gata să mă ridic, să lupt pentru visul meu! Aşa voi face şi acum... după un test pozitiv la COVID -19.



M-am izolat acasă pentru două săptămâni, pentru a ramâne sănătoasă şi pentru a reveni în parametrii normali, pentru a-mi putea relua pregătirea liniştită. Mă simt bine, am o stare generală fără simtome grave, simt doar o mică răceală pe care o voi trata aşa cum mi-a recomandat medicul.



Îmi pare foarte rău pentru acesta veste... ajunsesem în formă, gata de a arata tot ce am muncit în aceste ultime luni.



Viata mi-e un pic dată peste cap. Dar o gimnastă ştie cum să se de-a peste cap şi să aterizeze în picioare, nu?!



O să am grijă de sănătatea mea, îmi doresc linişte !



Ceea ce vă doresc tuturor!



PS... Sper să ne vedem la Nationale!”, este mesajul postat pe Facebook de Larisa Iordache.