Suspiciuni de dopaj la o echipă de Turul Franței - Ciclist important, vizat de o anchetă

​Reprezentanţi ai Biroului central de lupta împotriva daunelor aduse mediului şi sănătăţii publice (OCLAESP) din Franţa au efectiat percheziţii la hotelul echipei Arkea-Samsic din Allues, localitate apropiată de staţiunea Meribel, în urma cărora au fost reţinuţi medicul şi kinoterapeutul ciclistului columbian Nairo Quintana, informează presa franceză.





La percheziţii, care au vizat camerele cicliştilor Nairo Quintana, Dayer, fratele său, şi Winner Anacona, au fost descoperite "produse de sănătate, inclusiv medicamente, şi o metodă care poate fi descrisă ca doping".



Reţinuţi de luni, medicul şi kinoterapeutul au refuzat să dea declaraţii anchetatorilor. Şi Nairo Quintana şi Dayer Quintana au fost audiaţi, fără a fi reţinuţi, transmite News.ro.



"În acest moment, reţinerea continuă, audierile sunt în desfăşurare", a declarat procurorul Dominique Laurens, într-un comunicat publicat marţi seară, precizând că şi rutierii echipei au fost "audiaţi fără a fi acuzaţi", luni.



Potrivit lefigaro.fr, cicliştii audiaţi, care nu au fost numiţi de procuror, sunt bănuiţi că au deţinut "fără justificare medicală" o "substanţă sau metodă interzisă" care ar fi putut servi drept dopaj, în cadrul Turului Franţei.







Cei doi membri ai echipei medicale se află în custodia poliţiei de luni seară, în special pentru "administrarea şi prescrierea unui sportiv, fără justificare medicală, a unei substanţe sau a unei metode interzise, în cadrul unui eveniment sportiv".







"Elementele colectate în timpul percheziţiilor vor necesita investigaţii suplimentare, în special analize" şi noi audieri, a adăugat procurorul din Marsilia.



Câştigătorul a trei etape în Turul Franţei în carieră a recunoscut că ancheta de dopaj îl vizează, dar a afirmat că este curat şi că produsele găsite în camera lui sunt suplimente alimentare.



Quintana, clasat pe locul 17 la ultima ediţie a Turul Franţei, încheiată duminică, a confirmat percheziţia camerei lui de hotel, la 16 septembrie.



"Autorităţile mi-au vizitat camera şi au găsit suplimente alimentare bogate în vitamine perfect legale, deşi nu erau cunoscute de autorităţile franceze. Vreau să confirm că nu a existat nicio substanţă dopantă. Vreau, de asemenea, să clarific o neînţelegere: în timpul ediţiei recente a Turului Franţei, ca de-a lungul întregii mele cariere, nu am consultat niciodată un medic sau un personal extern echipei”, a declarat, într-un comunicat, columbianul clasat pe locul 2 în Marea Buclă, în 2013 şi 2015, potrivit lequipe.fr.



Quintana, 30 de ani, a precizat că a răspuns din proprie iniţiativă autorităţilor şi are "conştiinţa curată".



Apoi, într-o formă de declaraţie legală, a adăugat: "Eu, Nairo Quintana, am fost un ciclist curat toată viaţa sportivă şi am un paşaport biologic impecabil. Vreau să spun opiniei publice, fanilor mei şi iubitorilor ciclismului că niciodată în cariera mea, ca junior, la sub 23 de ani şi ca profesionist, nu am folosit substanţe ilegale care să-mi îmbunătăţească performanţa sportivă şi să trădez valorile sportului."