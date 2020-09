​VIDEO Turul Franței: Slovenii domină competiția - Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) s-a impus în etapa a 15-a / Primoz Roglic (Jumbo), lider la general

Clasamentul etapei:

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 04h34'13"

2. Primoz Roglic (Mitchelton-Scott) +0"

3. Richie Porte (Trek-Segafredo) +05"

4. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +08"

5. Enric Mas (Movistar Team) +15"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 36 pct

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 34

3. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 33

4. Nans Peters (AG2R La Mondiale) 31

5. Marc Hirschi (Team Sunweb) 31

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 269

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 224

3. Matteo Trentin (CCC Team) 189

4. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 166

5. Caleb Ewan (Lotto Soudal) 158

Clasamentul pe echipe:

1. Movistar Team +197h19'06"

2. Team Jumbo-Visma +14'50"

3. EF Pro Cycling +26'15"

4. Bahrain-Mclaren +37'43"

5. Trek-Segafredo +45'09"

Clasamentul general:

1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 65h37'07"

2. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) +40"

3. Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) +01'34"

4. Miguel Angel Lopez (Astana Pro Team) +01'45"

5. Adam Yates (Mitchelton-Scott) +02'03"

