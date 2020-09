​VIDEO Turul Franței: Marc Hirschi (Team Sunweb), victorios în etapa a 12-a / Primoz Roglic (Jumbo) păstrează tricoul galben

Clasamentul etapei:

1. Marc Hirschi (Team Sunweb) 05h08'49"

2. Pierre Rolland (B&B Hotels - Vital Concept P /B KTM) +47"

3. Soren Kragh Andersen (Team Sunweb) +52"

4. Quentin Pacher (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) +52"

5. Jesus Herrada (Cofidis) +52"

Clasamentul tricoului alb cu buline roșii (cățărători):

1. Benoit Cosnefroy (AG2R La Mondiale) 36 pct

2. Nans Peters (AG2R La Mondiale) 31

3. Marc Hirschi (Team Sunweb) 31

4. Toms Skujins (Trek-Segafredo) 24

5. Quentin Pacher (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 21

Clasamentul tricoului verde (sprinteri):

1. Sam Bennett (Deceuninck - Quick-Step) 252

2. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) 186

3. Bryan Coquard (B&B Hotels - Vital Concept P / B KTM) 162

4. Caleb Ewan (Lotto Soudal) 155

5. Matteo Trentin (CCC Team) 146

Clasamentul pe echipe:

1. Movistar Team 154h26'36"

2. Trek-Segafredo +04'18"

3. EF Pro Cycling +05'37"

4. AG2R La Mondiale +13'47"

5. Team Jumbo-Visma +17'32"

Clasamentul general:

1. Primoz Roglic (Team Jumbo-Visma) 51h26'43"

2. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) +21"

3. Guillaume Martin (Cofidis) +28"

4. Romain Bardet (AG2R La Mondiale) +30"

5. Nairo Quintana (Team Arkea-Samsic) +32"

\uD83C\uDFAC Take a look back at the final kilometre in Sarran and \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED @MarcHirschi's maiden Tour de France victory!



\uD83C\uDFAC Retrouvez le dernier kilomètre de l'arrivée à Sarran avec la toute première victoire sur le Tour de France de \uD83C\uDDE8\uD83C\uDDED @MarcHirschi.#TDF2020 pic.twitter.com/zFQkOhqO05