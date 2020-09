​VIDEO Turul Franței: Caleb Ewan (Lotto Soudal) s-a impus în etapa a 11-a / Primoz Roglic (Jumbo), lider la general

\uD83C\uDFAC Relive the final kilometre and the highly competitive finish that saw @CalebEwan win by a whisker to claim his 5th Tour stage win! \uD83C\uDFC5



\uD83C\uDFAC Retrouvez le dernier kilomètre avec un sprint final de haute volée remporté par @CalebEwan \uD83C\uDFC5#TDF2020 pic.twitter.com/3a9jkN47Ud